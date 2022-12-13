掌握個人行蹤的「行程卡」正式下線　陸網截圖留念：再見啦這三年

▲在新冠疫情爆發後，大陸推出「行程卡」，民眾進出每一個場所都必須掃碼才能進入。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

掌控著全大陸民眾出行軌跡的行程卡今（13）日正式下線，中國移動、中國電信、中國聯通相繼表表態，會同步刪除用戶行程相關數據，依法保障個資安全。網友紛紛截圖發文紀念，「這個時代初步結束啦。」

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▲在掃碼的大陸民眾。（圖／CFP）

據《澎湃新聞》報導，今日0時起，「通信行程卡」簡訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、 APP等查詢渠道將同步下線。

中國移動方面12日晚間表示，高度重視客戶個資安全保護，將按照《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等有關法律規定，自12月13日零時「通信行程卡」服務下線後，同步刪除用戶行程相關數據，依法保障個人資料安全。

中國聯通也指出，自新冠疫情爆發第一時間，上線大數據通信行程卡公益服務，近3年以來，已累計為廣大用戶提供了139億次高效順暢的查詢服務，為疫情防控和復工復產提供了堅強保障。

對於在過去3年出行必查的工具將走入歷史，不少大陸市民截圖紀念，並發文感慨，「對歷史做個見證，沒想到這麼快就來了」、「再也不見」、「再見啦 這三年」、「這個時代初步結束啦」。

另外，有大批網友表示，「下一個該健康碼了吧」、「已經放開，健康碼已經沒意義」、「真的求求快下線健康碼吧，現在公司還強制要求三天一檢」。

大陸中國信息通信研究院12日發布公告稱，為深入貫徹黨中央、國務院關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的決策部署，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日零時起，正式下線「通信行程卡」服務。