陸駐美大使：中國防疫不久會「更放鬆」　國際旅行更便利

▲中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

文／中央社

中國駐美國大使秦剛12日表示，中國的防疫政策正逐漸放寬，相信不久的將來相關措施將進一步放鬆，國際旅行將更便利。這一表態暗示，北京即將放寬境外人員往來中國的限制。

彭博社報導，秦剛12日是在出席新聞平台Semafor舉辦的一場活動上，作上述表示。當時他被問到，因防疫措施引起的抗議行動（白紙運動），是否讓中國政府感受到壓力？

秦剛在回答時聲稱，面對COVID-19病毒的威脅，中國政府採取了「非常負責任的態度」保護人民的生命。而中國的防疫政策一直是「動態」的，而「不只是僵化地要求人們足不出戶，執行封控措施」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來近3年，中國的「動態清零」防疫政策除對內執行嚴厲的封控外，對外則停飛了絕大部分的國際航班，導致進出中國的國際旅行幾近停擺狀態。

報導提到，兩名美國官員（指美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、白宮國安會中國事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger））11至12日前往中國，為國務卿布林肯（Antony Blinken）幾週後的到訪作準備。這是自COVID-19疫情爆發以來到訪的最高級別美國官員，是中國對外防疫措施放寬的象徵。

即使防疫鬆綁，目前境外旅客前往中國，仍須接受5+3總共8天的隔離；而不論入境還是出境，中國仍然要求旅客提供48小時內的核酸檢測陰性證明。而這2項入出境防疫要求，如今絕大多數國家已經廢止。