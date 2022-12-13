香港再放寬防疫！取消「安心出行」黃碼　旅客入境可進餐廳、酒吧

▲民眾進出餐廳、酒店等各個場所，均須掃「安心出行」才能進入。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸鬆綁防疫後，香港今（13）日亦宣布進一步放寬管控，自明（14）日起取消「黃碼」安排，入境旅客和所有市民只有確診時才會轉為紅碼，其餘時間維持藍碼，另外無須再使用「安心出行」，不過仍保留餐廳等高風險場所查驗「疫苗通行證」的規定。

據《香港01》報導，香港特首李家超今早召開例行記者會，宣布自14日起，市民無須再使用「安心出行」，但會保留餐廳等指定處所的「疫苗通行證」安排；取消「黃碼」，包括入境人士在內的所有市民，只有確診時會轉為紅碼，其餘時間維持藍碼。

李家超表示，新改動考慮了數據及風險，目前境外輸入個案風險比社區感染風險更低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險。

對於何時與大陸免隔離通關，李家超表示，港府的目標是以最快速度推進正常通關，但要按實際情況推進，強調支持大陸防疫措施，期望可以達到預期效果，達致有利安排，「任何可以做到的措施都會最快向大家公布。」

實際上，香港早前放寬邊境管控，推出「0+3」政策，即來港旅客無需酒店隔離，但三天內仍然不許進入餐館、酒吧等指定場所。由於前3天無法到餐廳用餐，這項措施被旅遊餐飲業詬病，如今進一步放寬防疫規定，等於為市場注入一劑強心針。