快訊／連五天升溫！今本土+17118「比上周增7%」　另增12死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增17,118例本土個案，較上周二增加約7.0%，這也是連續第5天單日本土比上周同日增加；今天另增50例境外移入，確診個案中新增12例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,118例本土病例，為7,838例男性、9,265例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,750例)，臺中市(2,235例)，高雄市(2,107例)，桃園市(1,705例)，臺北市(1,660例)，臺南市(1,542例)，彰化縣(1,026例)，屏東縣(531例)，新竹縣(511例)，新竹市(489例)，苗栗縣(468例)，雲林縣(408例)，南投縣(294例)，嘉義縣(293例)，宜蘭縣(274例)，花蓮縣(233例)，嘉義市(187例)，基隆市(144例)，金門縣(110例)，臺東縣(99例)，澎湖縣(49例)，連江縣(3例)。

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▲12/13新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、8例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月1日至12月5日，死亡日期介於11月21日至12月9日。

指揮中心說明，今日新增50例境外移入個案中，為22例男性、28例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、美國、越南及澳大利亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日期介於今年11月12日至12月11日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/13本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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