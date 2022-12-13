陸棄守動態清零！　北京退休醫揭門診慘況：熬到何時才是頭啊

▲北京醫院發熱門診外，排隊等看病的患者。（圖／北京青年報）

文／中央社

中國防疫鬆綁，首都北京醫療體系背負重壓，上門求診染疫病患大排長龍，但醫護人員更大批染疫卻仍被要求上班，部分醫院還須因此「陰陽分流」，由同樣染疫的醫護為病患診療。

一名北京某三甲醫院（中國等級最高的醫院）退休醫務人員向中央社記者表示，在這種壓力下，一些醫院近日私下直接請託離休員工返院上班，有的還透過中共黨務系統聯繫具黨員身分者返院，而他也是被聯繫的對象之一。但基於自己健康狀況及家人意願，他已經婉拒。

自官方上週推出優化防疫新10條後，中國堅持近3年的「動態清零」形同棄守。而棄守前染疫人數已名列全國前茅的北京可謂「壓力山大」，疫情之嚴重出乎所有人預料。在醫療設施近3年來沒有明顯擴充及事前準備下，驟然放開使全市醫療體系「壓力山大」。

綜合民眾反映及已知訊息，像是就醫人潮一向眾多的北京兒童醫院，多達600名以上醫師已經染疫，但北京及外地家長仍帶著子女湧向醫院，群聚感染嚴重且可能向外擴散；而北大醫院急診室則僅收治病況嚴重的染疫老人，自11日晚上至12日晚上已有4至5人不幸離世。

而像天壇醫院為因應染疫醫護人員及病患不斷激增，採取「陰陽分流」措施。其中「紅區」即為「陽區」，由染疫醫師專門為染疫病患看診，未染疫的醫師則為未染疫病患看診；更多醫院則下令本人快篩陽性、或家人陽性本人仍陰性的醫護人員到院上班。其中又有些醫院允許因疫請假，但有些醫院連請假都不允許。

這名不願透露姓名的退休醫務人員表示，據他所知，北京所有大小醫院都處於「超負荷運轉」狀態，許多醫師和護理師每天工作時間都長達12小時以上，體力透支抵抗力大幅下降。加上染疫病患大舉湧入，三甲醫院基本上都處於「病毒滿布」狀態，導致大批醫護人員被感染，身心俱疲。

▲70歲老人蹲在地上等待。（圖／北京青年報）

他指出，部分中國民眾用藥觀念偏差，也是造成醫療體系瀕臨崩潰的原因。包括北京在內的各地民眾，其實是在藥房買不到藥的情況下湧向醫院，有些人甚至明明沒有症狀也往醫院跑，一開口就要求開「布洛芬」（中國知名退燒藥）、連花清瘟等藥，是造成醫院「壓力山大」，排隊人潮不見盡頭的主因。

這名退休醫務人員認為，目前湧向醫院的這波人潮，多屬想開藥的輕症及未染疫者。但他擔心，以老人為主的重症病患很可能在1週內大批湧現，屆時各醫院的壓力會更大。

他指出，自己的許多還在任的「徒弟」們，近1、2週來都是熬得滿眼血絲、體力透支在上班，其中不少人因此染疫，連帶傳染給家人，不論在醫院還是在家裡都是「壓力山大」，心中的苦悶可想而知。

他並感嘆，一般民眾熬個5天頂多10天就能康復，但醫護人員「熬到什麼時候才是頭呢」？而這也是自己糾結過後，決定婉拒徵召返院工作的原因。

這名退休醫務人員笑說，他住在郊區的兒子和兒媳婦都已染疫，自己、老伴和孫女則嚴守「大門不出、二門不邁」原則，讓家裡還能保持在「陰間」。但他的鄰居已經近2/3的家戶有人染疫，顯見北京這波疫情來者不善。

▼網友拍下醫院內的人潮。（圖／翻攝自網路）