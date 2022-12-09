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林內超放鬆　2023年愛護河川宣導暨青松秘境樂悠遊

▲林內鄉公所於今日辦理宣傳記者會，鄉長張維崢及現場與會貴賓共同為活動揭開序幕，搶先曝光本次青松享樂活動精彩內容。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉公所於今(9)日辦理宣傳記者會，鄉長張維崢及現場與會貴賓共同為活動揭開序幕，搶先曝光本次青松享樂活動精彩內容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

愛護河川宣導暨林內鄉青松享樂活動重磅回歸，12月17、18日將在林內鄉林中村三星路行道樹舉行，林內鄉公所於今(9)日辦理宣傳記者會，鄉長張維崢及現場與會貴賓共同為活動揭開序幕，搶先曝光本次青松享樂活動精彩內容，邀請全國民眾循松前來，沉浸在林內的輕鬆氛圍，讓林內青松陪伴輕鬆度過2022最精彩的尾聲。

林內鄉公所說明，羅漢松千萬大道結合花田營造出療癒、放鬆、樂活的風格，並配合主題風格規劃系列療癒活動，活動首日規劃「療癒彩繪畫毯活動」，集合小小畢卡索，以舒適悠閒的筆觸彩繪林內，活動第二天更規小小運動員「萌孩滑步車趣味賽」馳騁林內。

林內鄉長張維崢表示，誠摯邀請全國民眾悠遊林內，白天漫步花海賞雙松、晚上更能夜訪令人驚豔的羅漢松夜間光廊，林內鄉擁有自然美景、優質農特產及豐富人文景觀，絕對是大家假日放風、親子旅遊的好去處，讓我們齊聚林內，輕鬆享樂。

活動兩天都能在豐富的系列活動中找到樂趣，花田內設有多處「療癒系拍照區」，不能錯過的還有「走跳松林定向闖關」，一起邁出輕盈的步伐探索林內，還有漫遊松林音樂會、百變林內自然風DIY體驗、青松遊林市集、寶藏林內導覽活動等豐富活動，更有好禮摸彩70吋液晶電視人人有機會帶回家。

▲林內鄉公所於今日辦理宣傳記者會，鄉長張維崢及現場與會貴賓共同為活動揭開序幕，搶先曝光本次青松享樂活動精彩內容。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉公所於今(9)日辦理宣傳記者會，鄉長張維崢及現場與會貴賓共同為活動揭開序幕，搶先曝光本次青松享樂活動精彩內容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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