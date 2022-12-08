2022大選秋後算帳　雲林11名當選人遭檢方提「當選無效之訴」

▲雲林檢警調查賄團隊聯合偵辦多起賄選案件，迄今共對3名鄉鎮長、1名縣議員、5名鄉民代表、2名村長共11位當選人提當選無效之訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選，雲林檢警調查賄團隊聯合偵辦多起賄選案件，選前不懈怠、選後更積極，除陸續就證據充足之案件提起公訴外，亦迅速對涉嫌賄選之當選者提起當選無效之訴，從刑事、民事兩方面追究賄選之法律責。雲林地檢署今（8）日說明，迄今共對3名鄉鎮長、1名縣議員、5名鄉民代表、2名村長共11位當選人提當選無效之訴。

雲林地檢署說明：

一、麥寮鄉蔡姓鄉長當選人現金賄選案:

麥寮鄉鄉長蔡姓當選人之競選總部後援會會長魏男及前任助理潘男涉嫌自2022年8月間起，以每票現金2000元之對價，向該選區有投票權之選民行求、交付賄賂，並請求投票支持蔡姓鄉長候選人，因而涉犯公職人員選舉罷免法之行求、交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

二、台西鄉李姓鄉長當選人現金賄選案:

台西鄉李姓鄉長當選人所任理事長之台西鄉農會理事、代表及親戚等多人涉嫌自2022年10月間起，以每票現金1000至2000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持李姓鄉長候選人，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

三、北港鎮蕭姓鎮長當選人禮品賄選案:

北港鎮蕭姓鎮長當選人之競選總部及服務處主任、志工、親屬及司機等多人，於2022年8月至10月間以每箱40罐（每箱約價值8000元）之高山茶葉為對價，向該選區之村、里長交付賄賂，尋求渠等支持，並投票給蕭○○，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

四、雲林第六選區蕭姓縣議員當選人現金賄選案：

縣議員蕭姓當選人與其樁腳共同涉嫌自2022年10月間起，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持蕭姓候選人，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

五、麥寮鄉鄉民代表第3選區許姓代表當選人現金賄選案:

麥寮鄉許姓鄉民代表當選人涉嫌於登記參選後，透過樁腳以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

六、台西鄉鄉民代表第3選區代表張姓當選人、五港村凌姓村長當選人禮品賄選案:

台西鄉張姓鄉民代表當選人、五港村凌姓村長當選人於2022年10月11日，攜帶桂格養氣人參滋補液，向五港村社區長照中心學員買票賄選，要求本次地方公職人員選舉投票給張姓、凌姓候選人，因而共同涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

七、大埤鄉王姓鄉民代表當選人現金賄選案件：

大埤鄉王姓鄉民代表當選人之配偶陳婦，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持王姓參選人，約定為一定投票權之行使，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

八、東勢鄉林姓鄉民代表當選人現金賄選案件：

東勢鄉鄉民代表林姓當選人之吳姓友人於2022年10月間，以每票1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

九、褒忠鄉張姓鄉民代表當選人禮品賄選案件：

褒忠鄉張姓鄉民代表當選人於2022年10月間以醬油禮盒之對價，向該選區多名有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

十、水林鄉萬興村柳姓村長當選人現金賄選案件：

水林鄉萬興村柳姓村長當選人涉嫌於2022年10月間，以每票現金3000至4000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪嫌，依法提起公訴併提起當選無效之訴。

雲林地檢署呼籲，公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款雖然規定，當選人有同法第99條第1項之行為，檢察官得以當選人為被告，向該管轄法院提起當選無效之訴，但多數法院均認為此處「當選人」不僅以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為。

除上述案件外，也將儘速審查其他案件是否符合當選無效之訴的要件，並於法定期限內依法向法院提起當選無效之訴。此外，對於將舉行之議會正、副議長、鄉（鎮、市）民代表會正、副主席選舉，雲林地檢署已組成專責查賄小組，全力積極查察賄選。



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