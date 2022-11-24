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新竹市志工服務全國第一　累積284萬小時的愛

▲民富社區推出愛享冰箱，傳遞「友善續食、社區零飢餓」。（圖／新竹市政府提供）

▲民富社區推出愛享冰箱，傳遞「友善續食、社區零飢餓」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市代理市長陳章賢今(24)日指出，新竹市今(111)年已有累計逾2萬名市民朋友投入志工服務，累計服務時數達到284萬小時以上，依衛福部統計「平均市民受到志工服務時數」為全國第一，新竹市更是連續四年獲《遠見》評比「社會福利」全國第一，他強調，新竹市是「志工城市」活躍的表徵，志工是城市的幸福推手，感謝廣大志工夥伴熱情投入，攜手打造幸福友善城市。

新竹市政府為響應一年一度的「國際志工日」，今年以「讓愛發光」為主軸，自12月3日起規劃「有志一同讓愛發聲」、「志願服務及社區關懷據點U&ME表揚暨成果展」及「讓愛動起來」等系列活動。陳章賢代理市長邀請市民共襄盛舉，一起來體驗志工的感人故事與服務歷程，由衷感謝志工伙伴，用愛讓這個城市更美好。

陳章賢表示，長期以來，志工們對於新竹各項大小活動皆大力支持與協助，過去不論在市長林智堅、前副市長沈慧虹推動的各項大型活動如兒童藝術節，或是去年全國疫情進入三級警戒時，新竹市成立全國首創疫苗專責施打站，身穿粉紅色背心的志工們總是帶著親切溫暖的笑容，散發光和熱，在現場用心服務每一位民眾；他說，志工伙伴同時也是市政建設最強而有力的推手，一起和市府打造溫馨與幸福的友善城市。

新竹市社會處長李季縈表示，今年的國際志工日系列活動，以「讓愛發光」為主軸，舉辦三大系列活動，將於12月3至4日在鐵道藝術村舉辦「有志一同讓愛發聲」揭開系列活動序幕，包含志工故事、互動體驗、志工名人堂、實務工作坊等多元內容，展現志願服務豐碩的成果，及志工團隊的熱情活力，並以「幸福城市的視角」探究累積幸福點滴的志工服務歷程。

社會處表示，2天的活動包含「志工故事區」、「志工名人堂」及「志工FUN輕鬆工作坊」等3大主軸，其中「志工故事區」將邀志工現身說法，分享服務故事，第一個邀請「疫起的英雄」葉錦生與胡蓮芬志工分享在疫情肆虐的困境下，挺身而出堅守疫苗站崗位，協助前來施打疫苗的民眾排除大小困難，在服務過程中，經歷生命的感人歷程。

此外，也邀請聯電基金會愛故事團，為首創全台唯一科技人的劇團，透過創新題材並結合愛心，向孩子傳遞夢想與愛，散播屬於科技人的浪漫與溫度，持續發揮企業志工愛的力量，讓愛的能量持續發光；第三個邀請「幸福推手」民富社區發展協會，是新竹市第一個愛享冰箱的據點，透過招募社區鄰里內願意提供食物共享的店家或居民，傳遞「友善續食、社區零飢餓」的幸福城市理念，「讓每一口食物，發揮應有的價值」。

此外，「志工名人堂」則邀請財團法人高雄市炭格社會福利基金會洪宜筠執行長與清華大學肯亞國際志工團袁泰智團長，兩位將分享國內外志願服服務豐富內涵、精神和經驗；「志工FUN輕鬆工作坊」透過實物工作坊讓分享有愛同行的美好故事；「志工成果展暨手作體驗」邀請績優志工團隊展示服務成果，並透過手作體驗促進創新及多元志工文化推動。

社會處表示，12月是充滿感恩的月份，更是一年一度屬於志工的月份，12月10日將在市府大禮堂及幸福廣場「志願服務及社區關懷據點U&ME表揚暨成果展」，藉此肯定志工無私的奉獻與感謝志工的付出；最後的壓軸活動是12月18日在新竹高商體育館辦理「讓愛動起來」志工活動，透過「志工尬才藝」及「志工趣味大競賽」展現本市志工滿滿的活力，歡迎市民朋友一同前往為志工們加油打氣。

社會處說明，2022新竹市國際志工日系列活動自即日起開放報名，歡迎市民朋友踴躍參加，「有志一同讓愛發聲」活動報名連結：https://reurl.cc/QWXaZO。

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