爺奶樂學模範生　竹市樂齡學習率五連霸

▲宅配樂齡學習課程到社區之樂齡桌遊樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府長期推動樂齡學習成效顯著，教育部統計110年度樂齡學習執行成效，竹市再度奪下平均執行場次、平均出席人次、平均執行時數三冠王。新竹市代理市長陳章賢表示，新竹市政府長期推動樂齡學習成效顯著，已連續五年蟬聯全國第一，爺奶好學堪稱「活到老、學到老」最佳樂學模範生。

陳章賢表示，新竹市致力推動樂齡學習，依據高齡人口結構與需求，分別在東區、北區、香山區設置「樂齡學習中心」，設置率百分之百，平均每間樂齡中心一年執行場次1,064場、平均辦理時數2,134小時、平均參加人次31,911人，三項數字不僅奪下全國第一，更拿下五連霸前所未有的卓越佳績。

此外，本市樂齡學習執行成效也逐年獲頒教育部評鑑「優等」佳績，再次展現新竹市樂齡學習高度參與率與執行成效，感謝所有推動及參與樂齡學習的師生、志工及夥伴們，讓長輩除了「家」以外，還有一個同樂共學的歡喜據點。

高齡101歲人瑞學員彭木火爺爺和六女兒麗惠，2人同時報名東區樂齡學習中心「初級日語」，女兒們也分工合作接送與共讀，達成「活到老、學到老，老老親子共學」。行動自如的彭爺爺，總是笑容滿面、充滿正能量，吸引無數師生成為鐵粉，對他「活到老、學到老」的精神深深感佩。

彭爺爺說，新竹市是「老有所終，壯有所用，幼有所長」的幸福城市，以他百歲經歷能處處受人敬重，接受到無比溫馨關懷、噓寒問暖，在「與人共好」環境中活到老、學到老，也為終身學習樹立最好榜樣。

「每當課程結束後，看到長輩們歡喜的笑容，我想這就是給我的一種最強大的肯定與回饋吧！」推動樂齡戲劇、舞蹈班的蔡群秀老師說，「劇場的魅力就是讓人忘記年齡，不斷快樂學習」，透過課程傾聽學員的生命故事，協助學員找到人生意義，「人生，因付出而快樂；幸福，因分享而增值！」

教育處表示，新竹市全面推廣「宅配樂齡學習課程到社區」，樂齡學習中心逐年拓增社區據點，全市逾60處，讓長輩就近便利學習，並積極推動高齡教育志工及講師、樂齡自主學習團體師徒制等，鼓勵長輩「從受教者變為施教者」，走入人群、服務人群、樂活新竹，帶動正向循環能量與學習熱潮，落實「高齡服務高齡、活到老、學到老」最終目標。

教育處指出，竹市樂齡中心亦持續發展創新課程，結合竹塹美學城市理念、創新思維並延續課程深化，如「認識大新竹（竹塹）系列課程」行腳新竹、古道探索班、客家歌謠、新竹輕旅行、樂活講堂、樂齡戲劇團等；也有以「健康關懷與照護」、「創意文化與美學」為主軸，將香山濕地生態與環境保育等社會公共議題，融入樂齡課程活動。

教育處長賴榮光表示，教育處結合3所樂齡學習中心、3所社區大學與社區據點，積極推廣高齡學習多元課程與創意活動，除致力促進中高齡者社會參與，亦全面推動「樂齡代間學習」，鼓勵世代祖孫共融，促使代間關係更為融洽。

另，近年也配合政策提升男性高齡者參與樂齡學習，透過鼓勵夫妻共學達到家庭和諧互動，讓長輩於退休後享有安全、健康、圓滿的晚年生活，歡迎高齡者踴躍加入樂齡學習行列，各區樂齡開課訊息公告。