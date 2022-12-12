辣媽主播幫買野生動物涉背信　檢辯舌戰1小時被告知可能換法官

▲三立電視前主播李天怡涉犯背信罪嫌，到北院出庭被告知可能換法官，表示錯愕。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

三立電視前主播李天怡被控牽線為「頑皮世界」動物園購買進口非洲動物時，浮報金額賺取逾25萬美元價差、涉犯背信等罪嫌，台北地院今第2度開庭進行審前準備程序，審判長兼受命法官林孟皇待檢辯雙方舌戰1小時後，突表明「個人職務可能調動」，他個人從沒審理過買賣進口非洲野生動物案件，覺得很有意義，但可能無法繼續審理本案，因此諭知候核辦，留待接手法官另定庭期。

李天怡與同案被起訴的丈夫郭人杰、買賣非洲動物的中間商「亞太印象」公司負責人李吳達3人，今與律師團有備而來，輪番質疑檢方起訴引用的證據瑕疵、還有證物原檔傳出遺失，不料被審判長當庭告知可能要換法官，李天怡庭外表示錯愕，今天準備了很多資料但沒機會講，不過面對記者詢問開庭狀況時，李天怡僅說：「謝謝大家！」

由於目前並非法官統一調動時期，林孟皇當庭自爆可能調動職務，引起關注。據悉，高院是以刑事庭1位法官將在本月底退休為由，提案讓林孟皇遞補職缺，將於明天（13日）司法院人事審議委員會例行開會時審議，依林孟皇今開庭透露接任法官跟他作法不同的口吻，似乎對人事案過關很有信心。

▲台北地院刑事庭審判長林孟皇。（資料照／記者蘇位榮攝）

林孟皇曾當過8年的國小老師，考上司法官訓練所第40期結業，2001年分發任官至今，審理過前總統陳水扁女婿趙建銘所犯台開股票內線交易案、行政院前秘書長林益世涉收賄案，他也是業餘作家，出版多本法學著作、經常投書針砭時事、司法人事與司法改革議題，2011年拿過金鼎獎圖書類非文學獎。

林孟皇曾在2015年從北院調任高院刑事庭從事審判工作，2018年歷練3年期滿，他申請續留高院，自許選擇留任工作繁重的高院是一種「犧牲」，但未獲現任高院院長李彥文留任，送請司法院人審會審議也沒翻盤，他當時揶揄人審會用「史上最高規格的法官人事案」審查他的續留申請，隨即歸建北院刑事庭擔任審判長至今。

不過高院在非統調期間，於出缺名額不多的情況下，立刻從下級審調任法官補缺，並不多見，林孟皇這項人事案若通過，將成高院實任法官，但李彥文明年（2023年）元月退休、由台中高分院院長高金枝接任，此時為何改變當年的心意，預料人審委員明將會要求高院、司法院給個說明，而李天怡等人所涉案情，也可能會因換法官而重新走一遍準備流程。