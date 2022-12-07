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社會 社會焦點 保障人權

華山司法園區蓋19層樓新法院　美女法官持動土金鏟合照留念

記者黃哲民／台北報導

台灣高等法院與台北地院遷建北市華山司法園區新建工程，今上午舉行第1期動土典禮，主要是先行移植基地上受保護的幾棵大榕樹，並拆遷保留華山鐵路貨運站殘留月台，整個新建工程號稱政府播遷來台後最大規模的司法機關遷建案，司法院長許宗力等10位各級法院院長親自參與歷史時刻，北院院長黃國忠致詞時，雨勢停歇、太陽露臉，彷彿象徵好彩頭。

▲▼「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮於12/7舉行，計畫主持人台北地方法院院長黃國忠、台灣等法院院長李彥文與司法院長許宗力共同舉行破土典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮於12/7舉行，計畫主持人台北地方法院院長黃國忠、台灣高等法院院長李彥文與司法院長許宗力共同舉行動土典禮。（圖／記者湯興漢攝）

動土典禮於今天上午11點準時開始，由來自基隆的醒獅團表演揭幕，現場還有10多位高挑年輕美眉擔任禮生協助儀式進行，許宗力、司法院副院長蔡炯燉與前來觀禮的各級法院院長共10人難得齊聚一堂，高檢署檢察長張斗輝等檢察首長與全國律師公會理事長陳彥希等律師界代表也到場共襄盛舉。

▲▼華山司法園區新建案第1期工程動土，司法院長許宗力領銜上香祈福，現場有醒獅團表演祥獅獻瑞，美女禮生協助儀式進行，美女法官持動土金鏟合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院3位美女法官趙書郁（前起）、歐陽儀與吳玟儒於動土典禮結束後，持動土金鏟合照。（圖／記者黃哲民攝）

華山司法園區位於北市北平東路以北、市民大道以南、林森東路以東，中央藝文公園以西的完整街廓，包含知名的華山草原一部份，佔地2.33公頃，周邊交通方便，土地原分屬台鐵與國有財產局，司法院爭取多年，行政院協調於2016年全數撥用，再歷經6年爭取經費與設計規劃，敲定新建地下5樓、地上19樓的鋼骨結構大樓，總經費141.6億餘元，預計2028年完工。

高院與北院法官連同職員共多達2300餘人，審理案件量龐大，但2院現址分散於北市博愛特區內，內部管理與外部民眾開庭洽公都感不便，且明年（2023年）元旦起施行刑事訴訟國民法官新制，每天進出開庭與洽公人次將超過1000人，廳舍不敷使用，新建案總樓地板面積超過16.5萬平方公尺，是現有的數倍大，將提供更優質的硬體環境。

▲▼華山司法園區新建工程第1工程動土，司法院長許宗力與高院院長李彥文分持鳳梨、蘿蔔象徵施工好彩頭，台北地院院長黃國忠與美女禮生合影，地上19層鋼骨結構主建物示意圖。（圖／台北地院提供）

▲華山司法園區新建工程地上19層鋼骨結構主建物示意圖。（圖／台北地院提供）

台北市府今年10月核發新建案建照，高院與北院今共同舉辦第1期工程動土典禮，名為「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」，將先把基地上好幾棵受保護的大榕樹，與華山鐵路貨運站櫛形月台移走，以異地保存方式復原，接著主體建築工程將陸續招標施工。

▲▼華山司法園區新建案第1期工程動土，司法院長許宗力領銜上香祈福，現場有醒獅團表演祥獅獻瑞，美女禮生協助儀式進行，美女法官持動土金鏟合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲華山司法園區新建案第1期工程動土，美女禮生協助儀式進行。（圖／記者黃哲民攝）

北院院長黃國忠致詞時，濛濛雨勢停歇、太陽從雲端露臉，彷彿象徵施工順利的好彩頭。黃國忠感謝各界支持新建案，也感恩前人足跡所留下的無形與有形資產，新建案設計希望融合歷史文物與現代建築，移植與復育基地上的大樹、重組貨物站月台加以保存，是新建案重要步驟，期待後續主體工程順利完成、如期遷入使用。

▲▼華山司法園區新建案第1期工程動土，司法院長許宗力領銜上香祈福，現場有醒獅團表演祥獅獻瑞，美女禮生協助儀式進行，美女法官持動土金鏟合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲華山司法園區新建案第1期工程動土，醒獅團表演祥獅獻瑞。（圖／記者黃哲民攝）

許宗力致詞感謝總統蔡英文大力支持新建案，不僅打造更好的首都地區法院，，也將提供人民有的審判訴訟與公共服務環境，建構華山司法園區成為「追求社會公平正義的殿堂、培養公民法治精神的學堂」。

▲▼華山司法園區新建案第1期工程動土，司法院長許宗力領銜上香祈福，現場有醒獅團表演祥獅獻瑞，美女禮生協助儀式進行，美女法官持動土金鏟合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲華山司法園區新建案第1期工程動土典禮禮成，司法院長許宗力與到場司法首長合影。（圖／記者黃哲民攝）

許宗力領銜上香獻果祈福新建工程順利圓滿、人員機具平安，並與黃國忠、高院院長李彥文等首長象徵性挖下3鏟，完成第1期工程動土儀式，典禮結束後，不少人上前到金色的土堆前拍照留念，北院3位長腿美女法官趙書郁、歐陽儀與吳玟儒還拿起金鏟擺pose，經記者告知，動土金鏟具有祈求「早生貴子」的含意，3人一臉驚訝。

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