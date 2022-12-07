快訊／改期宣判！「綠二代」趙介佑販毒詐欺二審宣判突喊卡

▲趙介佑資料照。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「綠二代」的黑幫份子趙介佑，曾加入民進黨成為黨員，父親更是前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光。但趙介佑涉及多項刑案，先前因參與北聯幫八仙會而遭判刑2年定讞；另外他涉及販毒、詐欺等罪，一審將他判刑8年6月，高等法院原定7日二審宣判，但上午11點卻宣布改期宣判。

趙介佑（30歲，在押）的父親趙映光在民進黨內耕耘許久，去年還是台北市黨部評委召集人；姑姑趙心瑜當時也擔任民進黨台北市黨部執行長。不過趙介佑因為上一代的關係而加入民進黨以外，更是警方列管的北聯幫成員；而在去年4月他被查出涉嫌招攬小弟充當詐騙集團車手、販毒，讓民進黨被各界大罵「黑道治國」，民進黨火速開除趙介佑黨籍，父親與姑姑也相繼辭去黨職。

趙介佑雖然失去黨職，但他先前在北聯幫中，頗受上頭大哥賞識，是極具潛力的中生代。去年有地方角頭懷疑趙介佑的小弟轉讓毒品，導致自家小弟吸毒過量死亡，因此開瑪莎拉蒂到北聯堂口示警，最後更到北投區媽祖文化協會前開槍示威。2名角頭消失多日後，分乘2輛保時捷凱燕抵達北投警分局門口，一下車就由小弟們列隊等候，並幫忙撐傘，宛如走星光大道般風光；2人進入警局後，警方才拿出拘票逮捕，引發「北投之亂」。事後趙介佑遭起底，爆出「黑道治國」風波，還有立委爆料他在2018年疑利用特權在北投警分局拍攝借提出來的友人，甚至PO網炫耀，形象大壞。

趙介佑因為在北聯幫中從事多起私行拘禁、毀損、暴力討債案件，今年5月間遭判刑2年定讞，入獄服刑。另外他也涉嫌詐欺、販毒等多項罪名，台北地院今年初判他8年6月徒刑。