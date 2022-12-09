　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

TDR炒股案關鍵證人現身　時任財政部委員出庭直言：前審判決不妥

▲▼連一鮑魚前老闆鍾文智涉炒TDR，高院二審傳法律教授戴銘昇當鑑定人 。（圖／記者陳以昇攝）

▲連一鮑魚前老闆鍾文智涉炒TDR，高院二審再傳法2名鑑定人 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智，因涉嫌炒作台灣存託憑證（TDR），一審遭重判18年徒刑，上訴二審後，今再傳喚2名關鍵證人，其中郭土木教授是在發布公告時的管理委員會成員，指出公告是針對「外國有價證券」，並未將TDR包括在核定範圍內；語畢在庭內引起譁然，檢察官更質疑2證人是否與被告有金錢關係，讓庭內氣氛頓時緊張了起來。

9日上午9時30分，高院針對鍾文智炒作TDR進行二審，傳喚2名鑑定人（證人），其中關鍵證人輔仁大學法律學院院長郭土木教授首先陳述，1987年財政部之所以發布第900號公告，其目的是因屢屢有人違法私自將外國有價證券帶到國內進行買賣，為了保障我國投資人，才發布第900號公告，意即外國有價證進入台灣，也要受到我國《證交法》規範。

據了解，郭土木院長正好在1987年任職財政部證券管理委員會第二組，而第900號公告就是第二組所負責處理，進一步指出「900號公告規範的是外國有價證券，而台灣存託憑證為我國有價證券，是另一種獨立存在的金融商品，並非外國有價證券，發布第900號公告時，國內還沒有台灣存託憑證存在，根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定台灣存託憑證為我國《證交法》上有價證券。」

另一名鑑定人文化大學法學院院長王志誠也指出，金管會所主張台灣存託憑證為《證交法》上的有價證券，是依據第900號公告，並主張台灣存託憑證是第900號公告中所指「外國之其他具有投資性質有價證券」，但事實上為我國有價證券，並非外國有價證券，根本不在第900號公告所核定「外國之其他具有投資性質之有價證券」範圍內。王志誠也當庭表示，合議庭法官如果堅持以《證交法》認定台灣存託憑證屬於第900號公告核定範圍，「我認為這樣的判決非常不妥適。」

在庭內，高檢公訴檢察官除了詢問2名鑑定人意見外，頻頻質問2人在參加TDR相關研討會議時是否有收錢？甚至追問2名教授私下是否曾與被告律師、或是被告本人見面？還詢問為何願意出席擔任鑑定人？與被告律師在言詞正面交鋒，現場氣氛相當肅殺。對於關鍵證人的出現，為這起矚目的案子起了不一樣的化學變化。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

男遭毆死丟公墓！家屬悲領大體　見犯案手法...高大成：兇嫌無悔意

妙齡女求職遭騙財還被逼上床　惡男分飾合夥人助理...坑3人30萬

快訊／新北套房驚見「女乾屍」！旁點詭異薰香　女兒伴屍半年

快訊／貨車載沐浴乳摔落破裂「道路超滑溜」　台南警緊急封鎖封路

南投市民代表投票日遭收押仍當選　檢察官提起當選無效之訴

創平台「高獲利報表」吸投資　夭壽主嫌推母當車手「2次領30萬」

妻另結新歡想離婚　醋夫電線絞斃她...伴屍24小時下場曝光

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

男遭毆死丟公墓！家屬悲領大體　見犯案手法...高大成：兇嫌無悔意

妙齡女求職遭騙財還被逼上床　惡男分飾合夥人助理...坑3人30萬

快訊／新北套房驚見「女乾屍」！旁點詭異薰香　女兒伴屍半年

快訊／貨車載沐浴乳摔落破裂「道路超滑溜」　台南警緊急封鎖封路

南投市民代表投票日遭收押仍當選　檢察官提起當選無效之訴

創平台「高獲利報表」吸投資　夭壽主嫌推母當車手「2次領30萬」

妻另結新歡想離婚　醋夫電線絞斃她...伴屍24小時下場曝光

布衣升級不一般結訓展成果　王鑫基期許祝福

華航11月營收月減1.95%、年減20.23%　主因部分貨運需求重回海運

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

即／高雄機車右轉碰撞輕軌！騎士倒地命危搶救中

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

公墓男屍案！詐團分贓不均釀命案　4人被逮

性侵還辯女無撕裂傷　女：他就小我能怎麼辦

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

更多熱門

相關新聞

即／改期宣判！趙介佑販毒詐欺二審宣判突喊卡

即／改期宣判！趙介佑販毒詐欺二審宣判突喊卡

被稱為「綠二代」的黑幫份子趙介佑，曾加入民進黨成為黨員，父親更是前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光。但趙介佑涉及多項刑案，先前因參與北聯幫八仙會而遭判刑2年定讞；另外他涉及販毒、詐欺等罪，一審將他判刑8年6月，高等法院原定7日二審宣判，但上午11點卻宣布改期宣判。

中信購地案又有罪　法界認應為無罪

中信購地案又有罪　法界認應為無罪

中信內湖購地案　張明田二審2罪分別判刑8年半

中信內湖購地案　張明田二審2罪分別判刑8年半

連一鮑魚前老闆炒TDR判18年　鑑定人：他是代罪羔羊

連一鮑魚前老闆炒TDR判18年　鑑定人：他是代罪羔羊

醫師偷吃護理師　護理師生子還須賠80萬

醫師偷吃護理師　護理師生子還須賠80萬

關鍵字：

TDR台灣存託憑證高等法院鍾文智鑑定人

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

快訊／王大陸認愛大馬女神！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面