TDR炒股案關鍵證人現身　時任財政部委員出庭直言：前審判決不妥

▲連一鮑魚前老闆鍾文智涉炒TDR，高院二審再傳法2名鑑定人 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

連一鮑魚前負責人鍾文智，因涉嫌炒作台灣存託憑證（TDR），一審遭重判18年徒刑，上訴二審後，今再傳喚2名關鍵證人，其中郭土木教授是在發布公告時的管理委員會成員，指出公告是針對「外國有價證券」，並未將TDR包括在核定範圍內；語畢在庭內引起譁然，檢察官更質疑2證人是否與被告有金錢關係，讓庭內氣氛頓時緊張了起來。

9日上午9時30分，高院針對鍾文智炒作TDR進行二審，傳喚2名鑑定人（證人），其中關鍵證人輔仁大學法律學院院長郭土木教授首先陳述，1987年財政部之所以發布第900號公告，其目的是因屢屢有人違法私自將外國有價證券帶到國內進行買賣，為了保障我國投資人，才發布第900號公告，意即外國有價證進入台灣，也要受到我國《證交法》規範。

據了解，郭土木院長正好在1987年任職財政部證券管理委員會第二組，而第900號公告就是第二組所負責處理，進一步指出「900號公告規範的是外國有價證券，而台灣存託憑證為我國有價證券，是另一種獨立存在的金融商品，並非外國有價證券，發布第900號公告時，國內還沒有台灣存託憑證存在，根本不在第900號公告核定的範圍內，並無核定台灣存託憑證為我國《證交法》上有價證券。」

另一名鑑定人文化大學法學院院長王志誠也指出，金管會所主張台灣存託憑證為《證交法》上的有價證券，是依據第900號公告，並主張台灣存託憑證是第900號公告中所指「外國之其他具有投資性質有價證券」，但事實上為我國有價證券，並非外國有價證券，根本不在第900號公告所核定「外國之其他具有投資性質之有價證券」範圍內。王志誠也當庭表示，合議庭法官如果堅持以《證交法》認定台灣存託憑證屬於第900號公告核定範圍，「我認為這樣的判決非常不妥適。」

在庭內，高檢公訴檢察官除了詢問2名鑑定人意見外，頻頻質問2人在參加TDR相關研討會議時是否有收錢？甚至追問2名教授私下是否曾與被告律師、或是被告本人見面？還詢問為何願意出席擔任鑑定人？與被告律師在言詞正面交鋒，現場氣氛相當肅殺。對於關鍵證人的出現，為這起矚目的案子起了不一樣的化學變化。