　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

中信內湖購地案二審有罪　法界：是否違法應以中信內部規範為主

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金內湖購地案再遭法院認定有罪，但法界人士認為應有無罪空間。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

中信金內湖購地案高等法院6日再度認定有罪，將中信金前財務長張明田等人判刑。對此，法界人士認為，本案符合中信金相關決策流程，不致違法；至於是否為關係人交易，則應以法令規定或中信金內部規範為主，若法院缺乏客觀證據就推論，極易造成判決結果誤差，本案是否有罪，值得商榷。

臺灣高等法院審理中信內湖案，於6日判決部分被告有罪、部分被告無罪。而中信金控隨即聲明，中信商銀購置資訊大樓及行政大樓交易過程，均遵循相關決策流程辦理，購置價格亦經外部鑑價機構認定合理，因此並無受有損害或財報漏未揭露情形，該案判決結果對中信金控及中信銀行營運並無影響。中信金控對於涉案當事人後續是否行使其訴訟上權利，表示尊重。

另外曾調法務部辦事、現已轉任律師之前新北地方檢察署主任檢察官連思藩表示，依據法院發布之新聞稿內容來看，就中信商銀受限於《銀行法》第75條之限制，因此在客觀上無購地自建之可能此點，二審法院對此似乎也未提出質疑，但在有罪判決中所提張明田為中信商銀經理人，以及資訊機房與行政大樓交易係屬關係人交易之認定，是否符合客觀事實以及法令規範，理論上應以法令內容與中信商銀之內部規範為認定基準，倘若此部分之認定係依據法令與中信商銀之內部規範為據，應較無爭議，但若係法院自行依據法令推論而缺乏客觀事證，則因為該有罪判決基礎，係建立在缺乏事證之推論上，極易因為認知或立場偏頗而造成判決結果誤差。

至於法院新聞稿所述「共同使中信金控、中信商銀為不合營業常規之不利益交易」部分，因中信商銀購置資訊大樓及行政大樓交易過程，均依決策程序呈請董事會通過，且購置價格亦經外部鑑價機構認定合理，因此要如何認定資訊大樓及行政大樓交易不合營業常規，實在啟人疑竇，且所謂利害關係人交易案件，依照《金控法》第45條第1項之規定，僅要求「交易條件不得優於其他同類對象」而已，並未要求利害關係人不得於交易中獲利，因此不能僅因於該利害關係人交易獲利，即認定為「不合營業常規之不利益交易」，即便依《銀行法》第75條第4項之規定，亦係要求交易需符合常規而已，並無利害關係人不得於交易中獲取合理利潤之限制，因此綜據前述法院新聞稿內容來看，本案當事人是否確有觸犯刑罰之不法行為，在全案判決尚未確定前，應仍有值得商榷之空間。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
3歲女突脫口「阿伯鳥鳥很大」！父母揪恐怖真相怒告
粿粿產後3個月穿塑身衣　「北半球炸出」老公超嗨：流鼻血
巴西痛宰南韓球員「狂舞」！　名將痛批：不尊重對手
明「大雪」來了！命理師曝「6禁忌、2地方勿去」：嚴重恐猝死
台中富二代身亡！小三攜子認祖歸宗　1招讓屍體張嘴驗DNA
明起2天「小幅回暖」　 3區有大雨！冷空氣＋雨彈齊襲時間曝
快訊／北市觀山河濱公園驚見男浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

中信內湖購地案二審有罪　法界：是否違法應以中信內部規範為主

李永然、劉和鑫／適用《國民法官法》被告注意事項

吳景欽／收購動視暴雪　微軟涉市場獨占嗎

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

中信內湖購地案二審有罪　法界：是否違法應以中信內部規範為主

李永然、劉和鑫／適用《國民法官法》被告注意事項

吳景欽／收購動視暴雪　微軟涉市場獨占嗎

貿協與日本貿易振興機構疫後擴大開發第三地商機　互助力推數位轉型

解剖室增設電腦斷層　高大成批殺雞用牛刀：法醫坐旁邊就好？

蒙古大規模示威群眾試圖闖進國家宮　外交部示警

同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」　民眾：毛毛的

淨值跌破10元、被暫停信用交易！　開發金：已回升

女星疾駛高速公路「碰！」11車突撞一團　急煞車嚇傻：意外隨時隨地

南韓金玟哉世足躍升「亞洲2哥」　傳皇馬鎖定網羅

印尼禁止婚前同居、婚外性行為　通過刑法修正案違者關1年

綠委大推賴清德是好舵手　舉「3關鍵」讚：黨主席最佳人選

琳妲慶生喝醉「無形象狂塞蛋糕」　倒床張嘴被偷拍…網讚：還是美

女坐辦公椅腳踩沙發猛一蹬　下秒後仰慘摔！痛到抱頭躺地

法律熱門新聞

吳景欽／微軟收購動視暴雪涉獨占嗎

中信購地案又有罪　中信金：不違法

李永然、劉和鑫／《國民法官法》被告注意哪些

柯博齡／車停白線為何被開單

5男關一起　牢房竟變炮房

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

柯怡如／監視器的保護與侵害界線

給說法／移車卻被暗器刺傷，誰觸法

王鼎棫／身分證早已偷洩你的個資

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

更多熱門

相關新聞

中信內湖購地案　張明田二審2罪分別判刑8年半

中信內湖購地案　張明田二審2罪分別判刑8年半

中信金前財務長張明田，被控涉嫌主導中信金低價買進台北內湖區2筆土地做為中信資訊機房、行政大樓，再高價轉賣給中信金，套利8億餘元，一審將他重判有期徒刑15年、併科罰金5億元。案經上訴，高等法院二審6日仍認定他有罪，依照2個特別背信罪分別判刑8年半，併科罰金3億9千萬元。

塵爆案求償　高院認八仙有責須賠563萬

塵爆案求償　高院認八仙有責須賠563萬

噁男隨機要LINE　女高中生掙脫右臂釀傷

噁男隨機要LINE　女高中生掙脫右臂釀傷

李永然、劉和鑫／《國民法官法》被告注意哪些

李永然、劉和鑫／《國民法官法》被告注意哪些

虐死3歲繼女　惡繼父判刑11年定讞

虐死3歲繼女　惡繼父判刑11年定讞

關鍵字：

法律人權張明田內湖中信銀中信金二審高等法院律師

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

肯德基連續14天「買1送1」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

更多

最夯影音

更多
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面