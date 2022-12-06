評鑑新制上路2年　民間司改會批顯然未達發現不適任司法官成效

▲民間司改會《法官法》新法施行二周年民間版年度觀察報告記者會。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

《法官法》修正後，當事人與被害人可直接請求法官評鑑，不過新制上路2年來，民間司法改革基金會統整2年來的評鑑案例，認為「顯未能充分達到發現不適任法官、檢察官的成效」。司改會也提出7項建議，希望評鑑能更有效，以免傷害人民對司法的期待。

此次並非民間司改會第一次公布報告，去年9月間司改會就首度公開新制上路1年的統計報告，當時就認為個案評鑑制度已出現無法發揮功能的警訊，並提出了5項改革建議。但對於司改會的建議，官方單位「法官評鑑委員會」卻認為：「由於新制上路始一年，具體成效仍待持續觀察及努力，尚難以目前請求評鑑之成立件數，論斷其成效。」

因此司改會逐一檢視兩年（2020年7月～2022年7月）來評鑑委員會共作成的557份評鑑決議書及評鑑結果，並於6日提出二周年之年度觀察報告。其中發現，「法官評鑑委員會」於運作的第2年大幅增加了勘驗法庭錄音光碟的案件數，應值鼓勵；反之，「檢察官評鑑委員會」調閱光碟的件數仍然低迷，有改善的必要。然而，評鑑請求成立的個案卻沒有隨之增加，兩年來新制共僅成立7件，而且都是由司法機關提出的案件。就人民提出的案件，至多被認為「情節不重大」，而有3件移請法院院長或檢察署署長進行職務監督。

司改會決定提出7項建議：

（一）評鑑委員會有積極聽取陳述及調查的義務，減輕民眾難以提出書狀的實際障礙，並盡可能輔導、協助民眾具體敘明被請求人的違失行為。

（二）「法官評鑑委員會」積極調閱、勘驗法庭錄音光碟，應值肯定。但於正式作成決議前，建議給予民眾針對錄音內容閱覽及表示意見的機會。

（三）「檢察官評鑑委員會」的調查情形未如「法官評鑑委員會」積極，應盤點投入的人力及調查流程，妥予檢討改善。

（四）經勘驗光碟或調查，發現法官、檢察官開庭態度不佳時，不能以單一案件的情況判斷情節是否重大，而有必要向受評鑑人所屬單位調閱其是否有其他受申訴、陳情的情形，或抽查其他案件的辦理情形。

（五）評鑑委員會應主動與法律扶助基金會等團體合作，降低經濟弱勢或身心障礙民眾請求個案評鑑的門檻，並應於台北以外地區設立分會或辦事處，提供諮詢輔導與收件服務。

（六）應使「訴訟代理人」、「告發人」等可能直接面對法官或檢察官違失行為的人，都有權請求個案評鑑。

（七）評鑑委員會應公布施行年報報告並檢討施行成效，供社會各界檢視及監督。針對新制施行的成效，相關權責機關應盡速檢討改善相關機制。

司改會認為，新制上路第一年、第二年之情形變動不大，客觀而言，其運作顯未能充分達到發現不適任法官、檢察官的成效。如未能整體檢討運作方式、修法，實難期待制度之運作能自然改善，長此以往，或又發生個案評鑑應處理而未能處理之個案時，恐再嚴重傷害人民對司法之期待。