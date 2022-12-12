　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學甲槍擊案槍手孔祥志在逃　孔母含淚籲愛兒快投案：別被人利用

▲台南學甲88槍槍擊案涉案槍手孔祥志母親，在學甲區被害人謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案，釐清幕後案情，千萬不要被特定人士利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲槍擊案涉案槍手孔祥志母親，在學甲區被害人謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案發已超過1個月，檢警承擔各界破案壓力巨大，12日發布李姓共犯被緝獲羈押禁見，也對涉案槍手孔祥志發布通緝令，但孔祥志仍逃亡無蹤，孔母12日在被害人謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案，釐清幕後案情，千萬不要被特定人士利用。

孔母出面表示，原本孔祥志跟她同住，但11月9日之後至今1個多月了，她都聯絡不到兒子，這段期間的煎熬讓她精神狀況已經瀕臨崩潰，現在最擔心的是兒子的人身安全問題，不主動投案是不是是受人所脅迫？

▲▼台南88槍案兇嫌曝光！　正式通緝35歲男子孔祥志。（圖／記者林悅翻攝）

孔母說，自己2、30年來獨自撫養孔祥志長大，知道他是什麼人，孔祥志雖然不是很乖的孩子，也曾做過不少錯事，在外面欠了一些錢，但她相信自己的兒子絕對不會是自願去開槍的人，因為這是非常重大的刑案，她猜測兒子應該有什麼苦衷，或被人所指使，希望孔祥志看到媒體報導後可以儘快投案說明，讓司法釐清真相，不要被有心人士所利用。

孔母指出，她原本並不相信是自己的兒子開槍，做出這種事情。尤其他們母子兩人跟謝財旺議員有不錯的私交，過去也常拜託謝財旺議員幫忙一些事情，選舉期間也會帶著兒子一起來當謝財旺議員的志工，孔祥志也都叫謝財旺議員「旺叔」，這種關係怎麼可能去開自己「叔叔」的服務處，如果不是受人所迫，孔祥志不應該會做出這種事情。

▲台南學甲88槍槍擊案涉案槍手孔祥志母親，在學甲區被害人謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案，釐清幕後案情，千萬不要被特定人士利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺議員表示，孔祥志是學甲人，過去惹出一些麻煩是事實，可是他相信孔祥志不至於會犯下大錯，尤其孔祥志是單親家庭，跟母親相依為命，如今成為亡命之徒，也讓媽媽難以接受，而通緝令發布後，孔媽媽更不斷跟他道歉，深感自責與內疚，也讓他感到十分不捨，他呼籲孔祥志儘早投案，說明案情，讓孔媽媽不要再為兒子擔心，也讓孔媽媽儘早知道孩子還安全健在，讓媽媽晚上能睡得著覺。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／動漫歌帝王癌逝！　11月才坐輪椅登台
韓女團宣布台灣開唱！　時間票價公布
快訊／海底撈被查到違規...產品下架！　3大火鍋名店上榜
會退稅嗎？　今年全國稅收估超徵4千億
20多歲男花14萬隆鼻死亡！整形名醫、女護理師遭起訴
爆發潮如雪崩一夕崩解！　「這產業」庫存過高創紀錄
家長找遊戲高手「虐爆自己小孩」　孩子「連輸5場」氣哭：不玩了
理科太太賣諮商筆記！　課程「涉1行為」恐違法、最重關2年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車道中央「幼兒學步」！來車急煞+逆向閃避　怒轟家長：沒危機感

學甲槍擊案槍手孔祥志在逃　孔母含淚籲愛兒快投案：別被人利用

客評論讚好手藝！機車黑手鐵門拉下變「槍癡」　改出殺傷力槍枝

新莊警抓槍砲通緝犯「買一送一」　住家搜出海洛因、安毒

通緝犯駕車拒檢！台東市區狂飆+逆向　警圍捕搜出安毒

彰化回收場大火！恐怖火焰照亮夜空　消防花4小時撲滅

下坡路煞車失靈！馬3一路闖紅燈撞進民宅　女駕駛載女兒嚇到失神

男隆鼻竟死亡！整形名醫連串疏失害「惡性高熱」　檢請求從重量刑

網友「姊姊」誘10歲女童交換裸照　真實身分曝光…下場慘了

9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

飼主逝世留下黏人「類比特犬」　愛媽接手照顧2年仍等不到家

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

車道中央「幼兒學步」！來車急煞+逆向閃避　怒轟家長：沒危機感

學甲槍擊案槍手孔祥志在逃　孔母含淚籲愛兒快投案：別被人利用

客評論讚好手藝！機車黑手鐵門拉下變「槍癡」　改出殺傷力槍枝

新莊警抓槍砲通緝犯「買一送一」　住家搜出海洛因、安毒

通緝犯駕車拒檢！台東市區狂飆+逆向　警圍捕搜出安毒

彰化回收場大火！恐怖火焰照亮夜空　消防花4小時撲滅

下坡路煞車失靈！馬3一路闖紅燈撞進民宅　女駕駛載女兒嚇到失神

男隆鼻竟死亡！整形名醫連串疏失害「惡性高熱」　檢請求從重量刑

網友「姊姊」誘10歲女童交換裸照　真實身分曝光…下場慘了

9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

快訊／今增31死！本土新增10824例「比上周增6%」

吳怡農提松機遷建遭楊曜反對　王鴻薇：倉促提出就有這樣尷尬局面

小三「生完2胎」過世！爸硬逼母當孩子媽…拒絕竟被罵爆

無人機界奧斯卡「領航盃」大賽　南消勇奪雙料冠軍及人氣獎

快訊／《無敵鐵金剛》水木一郎肺癌逝！11月坐輪椅登台…被封動漫歌帝王

蟬連6年！台灣大國際永續評比「DJSI世界指數」台灣第一

世界氣候峰會埃及登場　中市府辦「2050淨零永續」論壇

《英雄聯盟》Riot伺服器1月6日正式開放遊玩　資料轉移期間避免消費

北市50處公廁今起提供「免費女性生理用品」　市政大樓也響應

3天後搶票！ITZY宣布台灣開唱　「最貴＄5800搶抽1福利」時間票價曝

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

社會熱門新聞

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

獨／糖果誘姪女壞壞　Google揪淫蟲

即／高雄又槍擊！林園民宅深夜遭轟6槍

夫送珠寶給小三！孕妻跪求別離婚

阿兵哥客運露鳥DIY　她目睹1招神反擊

他壞壞少女1次就中　遭討400萬結局曝

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

台61線砂石車閃機車翻覆　秒變火球

工頭墜4樓「掙扎打119求救」仍不治

更多熱門

相關新聞

高雄民宅遭3波槍擊！鄰居嚇到不敢睡

高雄民宅遭3波槍擊！鄰居嚇到不敢睡

高雄又發生槍擊案！林園分局轄區12日凌晨發生槍擊事件，一處民宅被人開了6槍，民眾聽到槍響之後立即報案，警方趕到現場之後，調閱監視器畫面鎖定可疑人車追查，目前已尋獲做案用車輛。事實上，該處民宅在昨天先被人開車撞入，今天凌晨又遭開槍，附近民眾嚇得不敢睡覺。

即／高雄又槍擊！林園民宅深夜遭轟6槍

即／高雄又槍擊！林園民宅深夜遭轟6槍

台南學甲槍擊案　李姓共犯到案收押禁見

台南學甲槍擊案　李姓共犯到案收押禁見

學甲警分局長展現維護治安決心

學甲警分局長展現維護治安決心

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

關鍵字：

學甲88槍槍擊孔祥志孔母投案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

鄭家純極品身材「修圖真相曝光」！後製員工抖出八卦

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！專家說話了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

狂發18張黃牌惹怒梅西！他提前回家

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面