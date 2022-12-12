學甲槍擊案槍手孔祥志在逃　孔母含淚籲愛兒快投案：別被人利用

▲台南學甲槍擊案涉案槍手孔祥志母親，在學甲區被害人謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍槍擊案發已超過1個月，檢警承擔各界破案壓力巨大，12日發布李姓共犯被緝獲羈押禁見，也對涉案槍手孔祥志發布通緝令，但孔祥志仍逃亡無蹤，孔母12日在被害人謝財旺市議員陪同之下首度出面，含淚呼籲兒子儘快出面投案，釐清幕後案情，千萬不要被特定人士利用。

孔母出面表示，原本孔祥志跟她同住，但11月9日之後至今1個多月了，她都聯絡不到兒子，這段期間的煎熬讓她精神狀況已經瀕臨崩潰，現在最擔心的是兒子的人身安全問題，不主動投案是不是是受人所脅迫？

孔母說，自己2、30年來獨自撫養孔祥志長大，知道他是什麼人，孔祥志雖然不是很乖的孩子，也曾做過不少錯事，在外面欠了一些錢，但她相信自己的兒子絕對不會是自願去開槍的人，因為這是非常重大的刑案，她猜測兒子應該有什麼苦衷，或被人所指使，希望孔祥志看到媒體報導後可以儘快投案說明，讓司法釐清真相，不要被有心人士所利用。

孔母指出，她原本並不相信是自己的兒子開槍，做出這種事情。尤其他們母子兩人跟謝財旺議員有不錯的私交，過去也常拜託謝財旺議員幫忙一些事情，選舉期間也會帶著兒子一起來當謝財旺議員的志工，孔祥志也都叫謝財旺議員「旺叔」，這種關係怎麼可能去開自己「叔叔」的服務處，如果不是受人所迫，孔祥志不應該會做出這種事情。

謝財旺議員表示，孔祥志是學甲人，過去惹出一些麻煩是事實，可是他相信孔祥志不至於會犯下大錯，尤其孔祥志是單親家庭，跟母親相依為命，如今成為亡命之徒，也讓媽媽難以接受，而通緝令發布後，孔媽媽更不斷跟他道歉，深感自責與內疚，也讓他感到十分不捨，他呼籲孔祥志儘早投案，說明案情，讓孔媽媽不要再為兒子擔心，也讓孔媽媽儘早知道孩子還安全健在，讓媽媽晚上能睡得著覺。