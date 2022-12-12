快訊／國1五楊高架國光客運與貨車碰撞　1人無呼吸心跳

記者楊熾興／桃園報導

國道1號五楊高架北向51公里處12日傍晚發生1部小貨車與1部國光客運大客車碰撞事故，造成貨車駕駛OHCA、客運駕駛受輕傷，所幸大客車上7名乘客均未受傷接駁離開，車禍現場佔用高乘載車道及內側車道，詳細肇事厡因正由國道警方調查中。

▲國光客運與1部貨車在五楊高架發生碰撞車禍。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲▼2部車輛車頭嚴重受損，2駕駛受傷所幸7名乘客未受傷（圖／國道高速公路警察局提供）

國道警方表示，68歲陳姓男子駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架北向51公里，行駛在外側車道遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車後車輛失控往左與高乘載車道43歲賴姓男子駕駛的國道客運發生碰撞，小貨車駕駛陳男受困於駕駛座，經警消救出後呈現OCHA送林口長庚醫院急救，國道客運賴姓駕駛輕傷一併送林口長庚醫院，車上7名乘客已接駁離開，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道高速公路警察局呼籲用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，民眾在接近交流道口或是塞車時，視線要看遠並提早減速，發現已經回堵先按下雙黃警示燈提醒後方車輛跟著減速，並與前車保持安全距離，車速減慢後請保持緩衝距離，隨時注意後方來車，做好閃避的準備。

