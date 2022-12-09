1年A走同事10萬健保費　教育部資深女員工交保...見家人委屈飆淚

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

教育部秘書處資深約聘女員工馮雲禾涉私吞同仁健保費10多萬元，昨（8日）被台北地檢署指揮廉政署約談到案，今晨訊後聲請羈押禁見，法官今上午裁定馮女交保30萬元，馮女家人下午4點多前來繳錢辦妥交保手續，馮女重獲自由見到家人，頓時淚灑當場，還哽咽蹲下狀似要跪謝，家人及時攙扶、安慰她「沒事了！沒事了！」

▲教育部資深約聘女員工馮雲禾涉貪被檢方聲押禁見，北院裁定她交保30萬元，她見到來辦保的家人，頓時哭得很傷心。（圖／記者黃哲民攝）

馮女昨天先被帶回廉政署應詢，承辦檢察官並親赴廉政署漏夜複訊後，決定聲押禁見，滿頭華髮的馮女隨即於今晨0點多被解送北檢、等候移送北院召開聲押庭，當時面對媒體鏡頭，馮女神情仍保持鎮靜從容，法官今上午開庭後，裁定她交保30萬元。

▲教育部資深約聘女員工馮雲禾（中）涉貪被移送台北地檢署時，神情仍鎮靜從容 。（圖／記者劉昌松攝）

馮女家人奔走籌錢，今下午4點多由2位年長男子到北院法警室辦妥交保手續，馮女被法警帶出來見到家人，頓時淚灑法警室前，靠在其中1人懷裡哭得好傷心，家人緊摟著她輕撫後腦拍肩安慰，馮女並向另1人哽咽蹲下狀似要跪謝，口稱「對不起」，後者連忙攙扶，頻說「沒事了！沒事了！」還心疼她「頭髮都白了」，馮女反問對方「你為什麼要來，你為什麼要來」。

馮雲禾從2004年起擔任教育部約聘員工，因工作資歷深，獲得長官信任，在秘書處擔任行政助理，負責處理教育部內其餘約聘工、技工、駕駛及臨時人員的勞保及健保加、退保申報、保費扣繳、退休給付及其他各項給付申請核算，以及二代健保申報及核算、扣繳等業務。

其中在健保費業務部份，有些員工同意直接從薪資代扣，有些選擇領薪後以現金繳納。檢廉獲報，馮女涉「以少報多」，使選擇薪資代扣的同仁冤枉多繳健保費，她再從收取其他同事用現金繳納的健保費裡A走差額，維持帳目收支平衡，她則藉此從去年（2021年）1月到今年2月間，涉侵占職務上持有非公有財物逾10萬元。