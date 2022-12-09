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社會 社會焦點 保障人權

1年偷A同事健保費10萬元　教育部行政助理遭聲押禁見

▲▼ 教育部馮雲禾 。（圖／記者劉昌松攝）

▲教育部約聘工馮雲禾(中)涉嫌私吞同事健保費遭聲押禁見 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

在教育部秘書處任職的資深約聘人員馮雲禾，涉嫌利用負責幫部內數十位臨時工辦理健保費代扣、代繳的職務機會，以多報代扣、私吞代繳的方式，1年內私吞同事健保費10多萬元，台北地檢署8日指揮廉政署搜索馮女在教育部的辦公室等2處，檢察官9日凌晨訊後依違反《貪污治罪條例》，向法院聲請將馮女羈押禁見。

據了解，馮雲禾從2004年起就是教育部約聘的臨時員工，因為工作資歷深，獲得長官信任，在總務處擔任行政助理，負責處理教育部內其約聘工、技工、駕駛及臨時人員的勞保及健保加、退保申報、保費扣繳、退休給付及其他各項給付申請核算，以及二代健保申報及核算、扣繳等業務。

其中在健保費業務部份，有些員工同意直接由薪資內代扣，有些則選擇領到薪水後，再以現金方式繳納，檢廉獲報，馮女涉嫌刻意把選擇代扣的員工健保費用調高，等於是讓這些員工在不知情的情況下多繳健保費，然後從其他員工繳納的現金保費中，把先前已代扣的差額放到自己口袋內，如此一來，全體健保費繳納總額看似正常，實際上馮女涉嫌利用這種方式，從2021年1月到2022年2月間，趁機侵佔職務上持有非公有財物超過10萬元。

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