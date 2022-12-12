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大陸 大陸焦點 特派現場

北京發熱門診爆滿！70歲老人高燒39度　零下5度「蹲地等就醫」

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

▲發熱門診外的排隊人龍。（圖／北京青年報）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京疫情迅速擴散，醫療量能遭遇挑戰，不少醫院發熱（發燒）門診均出現大排長龍的情況。有市民下午2點排隊，等候時間超過6小時。另外，救護車亦超負荷運作，呼叫量激增至日常的6倍。

據《中國青年報》報導，首都醫科大學附屬北京朝陽醫院發熱（發燒）門診前，9日晚間有大量病患排隊等待就醫，當晚最低溫下探零下5攝氏度。

現場畫面可見，排隊的市民穿上羽絨外套、棉襖，當中不乏坐輪椅的年長病患和小孩，不少人戴上了N95口罩。有病患表示，自己下午2點就來排隊，等候時間已超6小時。

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

▲70歲的病患蹲在地上，家屬替她排隊等看診。（圖／北京青年報）

一名70多歲的老人則蹲在地上休息，家人在隊伍中替她排隊。她表示，自己患有血液類疾病，體溫升高到39度後撥打救護車電話，然而前面有50個人在等候，於是和家人自行到醫院現場排隊就診。

▼ 坐在輪椅上的患者。（圖／北京青年報）

▲▼ 北京疫情,大陸疫情,北京解封。（圖／北京青年報）

由於看診需求大增，北京的救護車運力亦相當吃緊。據《北京日報》報導，因疫情原因，近期北京市「120急救熱線」呼叫量激增，從北京急救中心瞭解到，呼叫量激增至日常的6倍，其中咨詢、重複撥打佔比超7成。

北京急救中心主任醫師陳志表示，救護車日常呼叫量約為5000，高峰時段不超過1萬，而近期每日的呼叫量已高達3萬多，遠遠超出了承接能力。

醫療專家呼籲，發熱門診門口大排長隊，如果只是輕微不適就不要給自己增大感染風險，衷心希望大家非必要不來醫院，減輕發熱門診的壓力，既是保護醫務人員，也是保護自己。

▼ 網友自述北京醫院就診情況。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,北京疫情,北京解封。（圖／翻攝自小紅書）

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