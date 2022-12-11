張文宏：陸疫情高峰「1個月內到來」　整體度過需6個月時間

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸解封後，迅速增加的病例考驗醫療量能。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏推估，本次疫情感染高峰期可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3-6個月時間。

據《中國新聞週刊》報導，張文宏表示，醫護人員要做好在疫情高峰期感染一次奧密克戎的準備，但我們需要做的是，大家不要同時感染，而是有節奏地慢慢感染，並把所有脆弱人群保護好，讓他們也不要同時感染，以防止醫療資源出現巨大擠兌。

「我們今天應對疫情，跟武漢時期和上海保衛戰時期已經完全不同」，張文宏指出，換句話說，今天你不在醫院感染，那下次你在外面吃飯的時候，也會被感染，在吃飯的時候不感染，回家的時候可能也會被家人感染。

張文宏表示，如今常規的核酸（PCR）檢測已經不做了，這種情況下，感染的速度會非常快，因此社區感染的可能性會更大，「我們現在就是希望醫院的感染比社區會慢很多。」

這段日子延續的時間到底會有多長？張文宏認為，參照全世界的進程，第一波無一例外都會來得「非常猛烈」，也造成一些死亡，但是2022年2月以後，就一步步往下降，即使病毒後面又出現了一些基因突變，但因為整體疫苗接種率非常高，同時人群中的自然感染率也逐漸增高，所以現在對世界上來講，奧密克戎已不太引起大家的恐慌。