鍾南山：大陸不會出現幾十萬人染疫亡　明年上半年可恢復疫前生活

▲大陸醫學專家鍾南山曾公開施打大陸國產疫苗的影片。 （圖／翻攝自南山呼吸公眾號影片）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸日前進一步放寬疫情管控，推出「新十條」措施，至於何時能恢復疫情前的生活狀態，中國工程院院士、抗疫專家鍾南山樂觀估計，時間點將落在明年上半年，且不相信會出現幾十萬人因染疫死亡的情況。

據《南方日報》報導，鍾南山9日受訪指出，根據其團隊模型測算，預計廣東廣州第一波感染峰值可能會在明年1月中上旬到2月中期，3月中上旬進入平穩階段，樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。

鍾南山指出，Omicron在大陸傳播後，特別是9月以來，通過對廣州、成都等大城市的相關數據的分析，發現目前重症率不到1%，病死率不到0.1%，從這一點說明，Omicron致病力明顯下降。

▲鍾南山曾獲頒中華人民共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

對於外界擔心，若以香港疫情的死亡率推算，大陸或有幾十萬人染疫死亡。對此，鍾南山認為這一假設不恰當，「不相信會出現這種情況」，因為大陸疫苗接種率已有很大進展；目前60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多。」

鍾南山還對備受關注的後遺症問題作出回應，醫學上對於後遺症有嚴格的定義，指的是疾病造成的損害終身存在；現在一些所謂新冠後遺症更是一種「主觀感受」，比如全身疲勞和腦霧等，主要是因為精神心理影響導致的，「我們不能叫它後遺症，目前還沒看到新冠肺炎特別明顯的對器官引起長期功能不全的案例。」