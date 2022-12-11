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大陸 大陸焦點 特派現場

武漢醫院大排長龍！病人穿羽絨等看診　市民嘆：放開後全是發燒的

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情封控鬆綁後，民眾自測陽性個案大增，醫療系統面臨考驗。湖北武漢一家醫院的發熱（發燒）門診前，就排了長長人龍，市民感嘆「放開後，全部是發燒的啊」。不過，也有網友指出，「不用製造恐慌，往年流感季節都是一樣。」

▲▼ 大陸發熱門診排隊。（圖／翻攝自秒拍）

▲武漢市民排隊到發熱門診就醫。（圖／翻攝自秒拍）

據《貓頭鷹視頻》報導，武漢一家大型醫院門外，排起了超長人龍，目測約數十公尺，從看診室一直排到了停車場；由於天氣寒冷，排隊的病人穿上厚外套、羽絨衣，有些人坐在小板凳上，也有坐著輪椅的老人在等待。

拍攝者表示，「這下好了，放開之後醫院的發熱門診全是發燒的。你看排隊排到哪裡去了。」對此，網友熱議道，「挺好，不就是前陣子部分網友們追求的嗎」、「多年宣傳大家對發燒過分妖魔化了」、「這一波大家要抗住」。也有人呼籲，「不需要擠兌醫療的事情，都被這些人弄的擠兌了」、「能在家治療的就在家吧，非必要不要到醫院去」。

▲▼ 大陸發熱門診排隊。（圖／翻攝自秒拍）

▲北京宣武醫院外的排隊人龍。（圖／翻攝自秒拍）

另外，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進10日亦出動，拍攝北京宣武醫院發熱門診的真實情況。畫面可見，醫院外亦有大批病人排隊，其中不少人戴上了N95口罩。

▲▼ 大陸發熱門診排隊。（圖／翻攝自秒拍）

▲其中一名排隊男子接受訪問。（圖／翻攝自秒拍）

其中一名年輕男子表示，他發燒38度左右，有點擔心自己確診，但沒有做過快篩，來排隊是因為「家裡沒有藥了，想來拿點藥。」胡錫進在談論心得時提到，其中一個印象是，「至少有一部分來看醫生的患者症狀並不重，他們來醫院的主要目的是開點藥，因為藥店裡買不著。這個問題要加快解決啊。」

另外，由於看病需求上升，北京急救中心主任醫師陳志表示，救護車調派資源非常緊張，呼籲新冠無症狀和輕症患者請勿撥打求救熱線，為危重症患者留出熱線通道。

中山大學附屬第三醫院感染科主任林炳亮指出，大陸未來2、3個月可能面臨新冠感染高峰期，如何做好患者的分流很重要，要把有限的醫療資源騰出來，讓給重症、危重症患者及高風險人群。

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