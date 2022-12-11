北京下樓就能感染？　OL揭「身邊一半人都陽了」：躺在家等康復

▲北京陸續放寬防疫措施，包括不再進行大規模核酸（PCR）檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

鬆綁後的大陸情況如何？據多地市民透露，疫情擴散得非常快，感染情況較過去嚴重得多，其中一名26歲的北京上班族表示，自己和身邊一半的朋友這幾天陸續都中招，「好幾個同事就是下樓丟垃圾、（或者）都沒出過門就感染。現在都到這個普及度了。」

26歲的小安是一名遊戲廣告工作者，居住在北京朝陽區。她向《東森新媒體ETtoday》透露，自己7日做完SPA後，隔天出現發燒、頭痛等症狀，一做快篩發現自己是「兩條線」，因是輕症所以居家隔離中，健康碼也沒有變成紅色，「與以前的管控比差好多！」

▲外送平台上體溫計和快篩試劑販售狀況 。（圖／翻攝自外送平台）

由於政策快速鬆綁，大陸多地出現囤藥、搶藥潮。小安表示，現在打開外送平台，從溫度計到快篩試劑，幾乎都顯示沒有「現貨」，需要等待2至4日送達，藥品選擇性也不多，「2-4天發貨基本等於買了都不發貨，你現在感染了，你怎麼等，還沒算上疫情下物流的時間。只能是朋友之間互相救濟，誰有分點來，有啥吃啥。」

北京市藥監局近日宣布，每日會向市場投放「連花清瘟」顆粒和膠囊約40萬盒，滿足近期消費者的需求。小安今（11）早實測已經可以順利購買，不過每人限購3盒。

▲▼ 北京市民透露身邊人感染情況。（圖／翻攝自微信）

對於突然快速蔓延的疫情，小安直言，「沒有很怕，因為大家身邊的人很多都中了，甚至有的人開玩笑說『要控制自己的初陽權』，還有人算出感染時間表，說現在感染還能趕上過聖誕節。」

社交網路上亦有不少民眾分享自己陽性的經歷，還有人調侃道，「以前是買好菜，等封控；現在是買好藥，等發燒」。不過，在廣東廣州的阿中就很擔心，他9日確診後一度發燒到40度，服用了藥物也沒有起色，想到自己年輕人都已相當不適，自己有基礎病的90歲爺爺「要怎麼熬過去」，家人都讓老人別再出門了。

如今，小安和阿中的經歷在大陸多地上演，官方和醫學專家近日密集發文，一方面指導如何居家服藥康復，一方面試圖緩解民眾的恐慌情緒。以北京為例，10日發布的《新型冠狀病毒陽性感染者居家康復實用手冊（第一版）》就指出，Omicron導致肺炎等危重症的比例以及住院率和病死率「比流感還低」。

外界亦擔憂，大陸選擇在冬季放寬防疫管控會導致數十萬人死亡。香港大學生物醫學學院教授金冬雁9日曾指出，大陸社區很大機會出現「海嘯式爆發」，像今年香港第五波疫情時的情況，然而未必能像香港一樣在2個月內結束。

對此，大陸抗疫權威專家鍾南山表示，不相信會出現幾十萬人因染疫死亡的情況，現在疫苗接種率已有很大進展，60歲以上老人的加強針接種率已經到了68.86%，「雖然還不夠，但比香港當時好很多」；樂觀估計明年上半年能恢復疫情前的生活。

隨著大批民眾相繼「快篩陽性」，大陸官方統計的確診數字卻在下降，10日新增本土陽性個案為1萬0597例，分別是2270例確診和8327例無症狀感染者。

對此，大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進8日在微博上發文表示，大陸國家衛健委通報的染疫數字比之前最多的時候少了一大半，跟他得到的資訊互相矛盾，所以他不相信數字是真實的，「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了。