Uber叫車隨機殺人！29歲男後座狂捅女司機　臉書直播殺人畫面

▲男因為想殺人,隨機殺死司機。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國路易斯安那州一名Uber女司機遭人殺害,警方在停車場發現女子全身是刀傷進行調查,沒想到29歲男子雅各布斯(Brandon Jacobs)突然在臉書上播放殺人畫面,後來確定他就是殺害女司機的乘客逮捕。

警方表示,29歲男子雅各布斯被捕後坦承,他叫車時殺害54歲女司機狄倫(Yolanda Dillion),然而殺人原因竟然是因為「他早上醒來後,突然想殺人」,所以叫車,隨機殺害任何前往的司機。

Brandon Jacobs allegedly stabbed the victim repeatedly as he was exiting the car. https://t.co/Amxw6fDGca