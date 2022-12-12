Uber叫車隨機殺人！29歲男後座狂捅女司機　臉書直播殺人畫面

▲男因為想殺人，隨機殺死司機。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州一名Uber女司機遭人殺害，警方在停車場發現女子全身是刀傷進行調查，沒想到29歲男子雅各布斯(Brandon Jacobs)突然在臉書上播放殺人畫面，後來確定他就是殺害女司機的乘客逮捕。

警方表示，29歲男子雅各布斯被捕後坦承，他叫車時殺害54歲女司機狄倫(Yolanda Dillion)，然而殺人原因竟然是因為「他早上醒來後，突然想殺人」，所以叫車，隨機殺害任何前往的司機。

Brandon Jacobs allegedly stabbed the victim repeatedly as he was exiting the car. https://t.co/Amxw6fDGca — True Crime Daily (@CrimeWatchDaily) December 11, 2022

雅各布斯8日在紐奧良市中心叫車，上了女司機狄倫的車後，從後座進行攻擊，他下車後拍攝對方臨死前痛苦的畫面，並上傳到臉書帳號，後來自行前往預定好的飯店。

警方後來透過死者叫車紀錄，追蹤到雅各布斯，當晚在雅各布斯離開房間抽菸時將他逮捕。警方表示，雅各布斯放在臉書上的影片十分駭人，幸好他在網路上沒有太多追蹤者，已在臉書公司幫忙下將影片移除，對雅各布斯提出二級殺人罪指控。