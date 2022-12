爺爺神預言他會中獎　18歲打工男2周後買彩券「真的中3千多萬元」

▲18歲男子中大獎。(圖/翻攝自Twitter/NC Education Lottery)

美國北卡羅萊納州18歲少年瑞德福(Dalton Radford)曾被爺爺預測會中大獎,2周後他在打工空檔買了一瓶能量飲料和2張刮刮樂,結果意外發現自己中了美元100萬元(約台幣3,063萬元)大獎,讓他後來領獎時開心帶著爺爺一起前往。

瑞德福表示,當時他打完第一份工剛下班,準備前往第二份打工前,抽空在商店買了能量飲料和Carolina Jackpot刮刮樂,後來在停車場刮開,意外發現自己中了美元100萬元,「我立刻打給爸爸媽媽還有爺爺,大家都很開心」。

北卡州彩券公司表示,來自北卡州達拉斯(Dallas)的瑞德福,當天是在當地高速公路Dallas High Shoals Highway的一間商店購買刮刮樂,他可以選擇一次領獎,扣稅後帶回美元426,063元(約台幣1,304萬元),或是分期20年每月領取5萬元(約台幣153萬美元)。

瑞德福領獎時開心表示,爺爺曾在2周前預測他會中美元100萬元,沒想到真的成真,他最後選擇一次領取獎金,計畫購買新車,剩餘的錢則會先存下來再規劃。

