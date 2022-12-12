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一張圖看出不景氣！Meta、推特掀裁員潮　美科技業大刀狂砍

▲▼美科技業掀裁員潮 。（圖／翻攝「visual capitalist」）

▲美科技業掀裁員潮 。（圖／翻攝「visual capitalist」）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球經濟進入衰退，大多預測「苦日子」在明年Q2以前難以結束，從美國科技大廠今年的人事重大變動就可看出經濟環境變化。臉書母公司Meta以及推特等公司在下半年裁員數大增，11月更是飆至新高，但美商通常盡量避免在佳節前一個月裁員，11月是否是真正的裁員高峰還不得而知。

視覺呈現網站「visual capitalist」製作各大科技公司裁員圖表，柱狀圖顯示，科技大廠裁員人數從今年5月以來可以明顯看到增加。得力於疫情期間推動的產業榮景，如今面臨艱難的經濟選擇，光是美國，科技公司在2022年裁員人數就高達9萬人，加上全球就將近20萬人。

這項統計至11月的圖表顯示，11月正是目前的裁員高峰，Meta、亞馬遜、Twitter的裁員人數規模相當大，Meta於11月9日宣布的裁員數多達1.1萬人，推特則是在全球首富馬斯克（Elon Musk）入主後展開大裁員，11月4日裁員3750人、同月13日裁員4400人。

Meta面對TikTok的強勢挑戰，加上廣告池的資金不斷抽走、減少，公司不得不做出艱難決定，這也是該公司10多年來首次進行的大規模裁員，不過儘管裁撤1.1萬人，也僅占整體員工數不到15％。相對地，推特大裁員的裁員就高達50％。

高盛研究指出，廣告預算縮減和加密貨幣市場引爆的混亂，可能也是影響這些科技巨頭作出人事異動的原因之一，推特和Snapchat屬於前者，Coinbase和Kraken則是後者因素大。

表面上而言，考量到科技業對市場的影響大，業界大規模裁員可能代表著經濟看壞，不過根據美國政府的薪資數據顯示，結果優於原先的悲觀預期，而且美國的失業率也降至半世紀以來的低點。

至於為何會出現這樣的反差，網站提到，科技業其實僅占全美3％就業人數，而且相較其他職業，遭到裁員的科技業員工，短時間內大多可以很快找到新工作，或收到新的offer。

不過仍不能斷定11月已達科技業裁員高峰，因為美國企業仍保有盡量不在佳節前裁員，破壞佳節氣氛的習慣。但仍有裁員發生，目前根據 Trueup.io網站追蹤裁員數據，光是12月第一周，就有7600人被裁。

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