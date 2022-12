天降高壓電！站務員被「電線巴頭」瞬間冒火　倒頭栽落軌畫面曝光

▲男被高壓電擊中倒地。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度西孟加拉邦克勒格布爾(Kharagpur)車站發生離奇事件,一名站務員在月台上與男子談話時,突然被掉落高壓電線擊中,現場立即冒出火光,被強烈電流貫穿的他當場僵化,整個人慘成火球往後跌落至鐵軌上。

事件7日發生在克勒格布爾火車站,畫面後來在網路上流傳,官員哈希米(Mohammad Sujat Hashmi)表示,男子是火車站務員薩達爾(Sujan Singh Sardar),他因為被掉落的電線擊中造成頭部和身體多處傷燙傷,目前正在醫院治療。

從監視器畫面可看到,薩達爾當時在月台上和另一名站務員正在談話,沒多久就被從天而降的電線擊中頭部,現場立即冒出火花,嚇得對方趕緊跳開,而他則以倒頭栽姿勢往後倒進鐵軌上。

哈希米表示,他前去醫院探望薩達爾,幸好人已經脫離險境,看起來十分穩定,目前還不清楚高壓電線掉落原因,但懷疑可能與鳥類有關,因為鳥類時常喜歡去觸碰電線。

A freak accident - a long piece of loose cable, taken by a bird somehow came in contact with the OHE wire and the other end came down and touched a TTE's head. He suffered burn injuries but is out of danger and under treatment - at Kharagpur station yesterday afternoon! #Accident pic.twitter.com/ObEbzd1cOF