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天降高壓電！站務員被「電線巴頭」瞬間冒火　倒頭栽落軌畫面曝光

站務員被「高壓電線巴頭」瞬間冒火　倒頭栽落軌驚險畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲男被高壓電擊中倒地。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度西孟加拉邦克勒格布爾(Kharagpur)車站發生離奇事件，一名站務員在月台上與男子談話時，突然被掉落高壓電線擊中，現場立即冒出火光，被強烈電流貫穿的他當場僵化，整個人慘成火球往後跌落至鐵軌上。

事件7日發生在克勒格布爾火車站，畫面後來在網路上流傳，官員哈希米(Mohammad Sujat Hashmi)表示，男子是火車站務員薩達爾(Sujan Singh Sardar)，他因為被掉落的電線擊中造成頭部和身體多處傷燙傷，目前正在醫院治療。

從監視器畫面可看到，薩達爾當時在月台上和另一名站務員正在談話，沒多久就被從天而降的電線擊中頭部，現場立即冒出火花，嚇得對方趕緊跳開，而他則以倒頭栽姿勢往後倒進鐵軌上。

哈希米表示，他前去醫院探望薩達爾，幸好人已經脫離險境，看起來十分穩定，目前還不清楚高壓電線掉落原因，但懷疑可能與鳥類有關，因為鳥類時常喜歡去觸碰電線。

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