美日高官通話！雷蒙多要求日本「共同響應」：限制半導體對中出口

▲美國商務部長雷蒙多。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美中兩國的矛盾與競爭關係進入白熱化，為了維護及確保半導體供應鏈穩定，美國對中國實施半導體出口管制。不過消息指出，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）透過電話向日本經濟產業向西村康稔表示，盼日本能響應美國的對中半導體限制出口政策。

根據日媒《共同社》獨家報導，多名相關人士證實上述消息，透露雷蒙多在通話時向西村康稔表示，「作為共享對華戰略的同盟國，希望（日本）予以響應」，因為美方擔憂在半導體製程技術擁有世界級企業的日本若未能協助美國，則對中國的管制措施勢必存在漏洞。

報導指出，美國此舉的目的最主要是限制日本向中國出口擁有高技術水準的半導體製造設備，從而延緩中國的尖端半導體研發進度，此次可能是美國部長首度向日本部長直接提出合作要求。

不過，若是日本加入點名中國的限制框架，勢必會遭到北京當局反對。

美國從今年10月起公佈管制措施新規，包括廣泛限制超級電腦、人工智慧（AI）等高階產品的對華出口；至於日本在美中對立的局面下，也維持了與中方之間的關係。

美國體認到，日本與荷蘭在半導體製程技術上擁有頂尖企業，因此亟需徵得這兩國對於出口管制措施的協助。雷蒙多11月曾向美媒透露，「預估日本與荷蘭也會跟隨（美國的管制措施）。」

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