半個美國都沒了！時空旅人曝災難預言：地球「這天」將遇恐怖襲擊

記者葉睿涵／編譯

TikTok一位自稱「來自於2236年的時空旅人」發布了一段影片，預言全球在未來10年將會發生幾件大事，除了聲稱科學家會在今年復活已滅絕的史前動物「巨齒鯊」外，還警告地球會遭一顆足以毀滅半個美國的巨大隕石襲擊。

據《每日星報》報導，這位名為@realtiktoktimetraveler的用戶，日前在TikTok上傳了一段影片，呼籲世人做好準備，因為地球將在未來10年迎來這幾個重大事件，不僅會帶給地球重大災難，還會徹底改變人類的歷史進程。

在這段至今已獲得3.9萬個讚的影片中，這位「時空旅人」首先提到，一名科學家將在2022年發現新方法，通過巨齒鯊（Megalodon）的DNA將其複活，並在2023年創造出一隻真正的巨齒鯊。這是一種生存於2300萬至260萬年前的史前大鯊魚，牠早已滅絕多年，科學家只能從牠的牙齒化石及一些脊椎化石中推斷出牠與其他現代鯊魚相似，是史前體型巨大的獵食者。

▲一名時空旅人聲稱地球將在2034年遭隕石襲擊，半個美國將被摧毀。（圖／翻攝自TikTok）

隨後，「時空旅人」又指出，科學家2025年將在2個不同的星球上發現生命跡象，而這2個星球上的文明將被證明比人類更先進，「2034年則會有一顆隕石降落到地球，導致半個美國被毀滅」。「時空旅人」也在po文中警告，「為這些即將到來的事件做好準備吧！」

「時空旅人」在發布了幾段內容相似的影片後，在TikTok累積了超過22.1萬名粉絲，不過網友們對他的影片內容卻持有不同的意見。有不少網友擔心地問他該躲在地球的哪裡才比較安全，但也有人質疑影片內容的真實度，「如果你真的是個時空旅人，那你為什麼要在TikTok上告訴我們這些？」、「既然巨齒鯊這麼致命，那科學家為什麼要復活牠呢？」、「預言我只相信《辛普森家庭》」。