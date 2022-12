24歲女牙醫拒絕求婚　被40男「硬闖她家綁架」暴打家人畫面曝光

▲女牙醫被40名男子綁架。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度泰倫加納邦發生一起誇張案件,一名24歲女牙醫因為拒絕一名男子求婚,竟然遭40名男子綁架,這群暴徒擄人時還刻意破壞受害者房屋與車子。現場影片中還可看到,暴徒們集體攻擊受害女子的家人,目前受害女子已被安全救出,並逮捕相關凶嫌。

事件9日發生在蘭加雷迪縣(Rangareddy)的阿迪巴特拉村(Adibatla),從網路流傳影片可看到,一群男子聚集在女牙醫維沙利(Vaishali)家前,硬闖進去並且把人擄走,還可看到試圖阻止事件的男親戚,被眾人圍毆。

受害者爸媽報案表示,「約100多名男子闖進他們家,破壞財物並且把女兒帶走」,指控主嫌是名叫雷迪(Naveen Reddy)的男子,這人一直在追求騷擾他們女兒。

警方後來逮捕到18名涉案男子,他們都是雷迪經營茶店的工人,雷迪向他們謊稱,「他的妻子拒絕和他住在一起,需要幫忙」,成功讓40人一同前往。警方表示,目前雷迪仍然在逃中,受害女子已經獲救並安全回到家中。

#WATCH | Ranga Reddy, Telangana | A 24-yr-old woman was kidnapped from her house in Adibatla y'day. Her parents alleged that around 100 youths barged into their house, forcibly took their daughter Vaishali away & vandalised the house. Police say, case registered & probe underway. pic.twitter.com/s1lKdJzd2B