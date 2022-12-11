　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

美國一名女子蓮恩（Lane），日前透過一則匿名簡訊得知，自己的生父另有其人。（圖／翻攝自TikTok／@laneiscool14）

▲美國一名女子蓮恩（Lane），日前透過一則匿名簡訊得知，自己的生父另有其人。（圖／翻攝自TikTok／@laneiscool14）

圖文／CTWANT

家住美國紐約市的一名女子蓮恩（Lane），日前收到一封匿名簡訊，建議她去驗DNA，沒想到自此揭開了不為人知的身世，原來扶養自己多年的爸爸不是親生父親。

據外媒《紐約郵報》報導，蓮恩在網上分享自己的離奇身世，表示在去年1月收到了一則「建議去驗DNA」的匿名簡訊。原本她不以為意，想說可能是新的詐騙手法，因此在收到簡訊的最初已讀不回。

直到後來，蓮恩在視訊通話時和閨蜜提及此事，對方覺得若回覆此則簡訊其實也無妨；她照著閨蜜的話做，孰料這個無心之舉，竟改變了自己的一生。

蓮恩看到匿名者提供的資料與紀錄心後生疑竇，認為媽媽對她的身世有所隱瞞，並以此試探性地詢問媽媽；沒想到媽媽竟說，她在35歲那年回大學就讀在職進修專班時，遇到一名25歲帥哥，雖然彼此相差10歲，但依舊難抵好感，隨後2人天雷勾動地火，但媽媽強調「只有一次」。媽媽還說，該名帥哥來自英國，後來懷孕時雙方曾在校園碰面，面對帥哥開口詢問，「肚子裡的孩子是我的嗎？」她選擇否認，還告訴對方不要再往來。

蓮恩聽完媽媽的一番說詞後嚇傻，沒想到看似溫婉的媽媽竟有這樣的過去；之後蓮恩決定去做DNA檢驗，得知原來扶養自己多年的爸爸不是親生父親。同時，她想起了那則神秘簡訊，最後藉此成功聯繫上當初和媽媽一見鍾情的25歲英國帥哥，並透過匿名者寄來的一張照片，由此確信，照片中的男子就是自己多年來未曾相見的親生爸爸，因為從眉毛、眼睛、鼻子、嘴型、頭型到下巴，幾乎可以說是翻版。

媽見25歲帥哥偷吃一次就中　多年後女兒被告知身世驚呆

▲蓮恩收到匿名者傳來的照片，確定了照片中的男子就是自己未曾謀面的生父。（圖／翻攝自TikTok／@laneiscool14）

蓮恩才發現，原來匿名簡訊是由生父的姪子所傳；對此，生父的姪子透露，因為蓮恩的生父不想打擾她的生活，自己便自作主張傳了簡訊。生父則表示，過去曾收到蓮恩的媽媽寄給他蓮恩2歲時的照片與聖誕節賀卡。自此之後就開始默默關心這名未曾謀面的女兒，還曾想到蓮恩工作的髮廊剪髮，不過被家人及時勸住。因為家人擔心蓮恩在為他剪髮時，看到相似的五官後一定就會立刻認出來。

蓮恩說，原來生父在自己成長的歲月中一直都有在默默關注，一直到她後來交了男友並結婚生子。她還指出，和生父成功取得聯繫後，彼此很有話聊；不過，蓮恩強調，對於媽媽當年偷吃的行徑至今仍無法釋懷，所以暫時沒和媽媽聯絡。至於被問及如何看待另一名扶養自己多年的父親，她則表示，「我覺得我現在像是有2個爸爸。」

延伸閱讀
出席校慶活動　柯文哲：竹中讓我不怕一人對付兩個黨
頭戴聖誕帽展現親民面卻失敗　美議員爆走掐走抗議民眾引爭議
12歲男孩和10歲堂妹訂婚惹議　祖父竟這樣說

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
最強反指標！世足8強「支持隊伍全輸」　鄉民狂問：4強挺誰
完美預測2場比數！　「人類章魚」8強命中率曝
帶漂亮環保杯買手搖飲！「店員隨手1舉動」妹子崩潰
蔡允潔出道最大尺度！　老公禁慾5月直呼「有反應」
百歲人瑞靈前「子孫打一團」！　哥哥被弟弟們打死
除濕機開整天「濕度降不下來」！　內行曝2絕招：乾到手指裂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

報復鄰居新手段！夫婦天花板裝「震樓神器」播鬼哭聲　遭判罰700萬

下面痛1個月！超音波驚見「寄生蟲入侵睪丸」　陰囊狂扭開趴

紀錄片首曝婚禮熱舞勁爆畫面！梅根卻糗忘「第一支舞曲目」

新冠疫情滿3年！南韓從「口罩之亂」擺脫陰霾　明年室內免戴口罩

埃及12歲男童和10歲堂妹訂婚！　祖父：讓家人永遠有血緣關係

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

卡達變性公主驚爆逃家！「認了同性戀」求英國庇護：怕被父兄殺死

哈利爆不後悔拍攝紀錄片　盼「這2人」更瞭解他

報復鄰居新手段！夫婦天花板裝「震樓神器」播鬼哭聲　遭判罰700萬

下面痛1個月！超音波驚見「寄生蟲入侵睪丸」　陰囊狂扭開趴

紀錄片首曝婚禮熱舞勁爆畫面！梅根卻糗忘「第一支舞曲目」

新冠疫情滿3年！南韓從「口罩之亂」擺脫陰霾　明年室內免戴口罩

埃及12歲男童和10歲堂妹訂婚！　祖父：讓家人永遠有血緣關係

以為自己還是小寶寶　30KG黃金獵犬重壓腿討抱「把爸爸淹沒」

快訊／李漢昇創T1職籃首見本土大三元　獵鷹2度延長退海神

地表最速電動車「狂飆412KM刷新紀錄」！僅用道路胎就挑戰成功

快訊／高雄快速道路匝道口2車擦撞！6人送醫

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

「10種快樂食物」清單一次看！　1情況吃甜食更負面

一家三口照曝光！吳念軒父愛噴發　護女罵哭孩子媽夏朧

陸禁台貨　王定宇批藍營：不敢罵霸凌只檢討受害者不夠乖

武漢醫院大排長龍！病人穿羽絨等看診　市民嘆：放開後全是發燒的

慶祝出獄開趴狂歡！惡狼扒裙硬上傳播妹　辯「兩情相悅」遭打臉

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

風暴過境後　海灘驚見200年古船

連體嬰上班12小時只領1份薪　悲慘過往曝光

卡達變性公主求英國庇護：我怕被父兄殺死

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

下面痛爆！　26歲男「寄生蟲入侵睪丸」

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

7歲女兒下體痛！她才知遭前夫性侵　還曾亂倫親生母

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

更多熱門

相關新聞

12歲男孩和10歲堂妹訂婚　祖父竟這樣說

12歲男孩和10歲堂妹訂婚　祖父竟這樣說

這麼早結婚適合嗎？近日埃及一對新人結婚，10歲女孩嫁給12歲的堂哥，此消息一出，引來外界批評。對此，祖父辯稱，他讓年輕的堂兄妹結婚，是因為想讓家人永遠有血緣關係。

拜陰廟中六合彩　女星被卡車撞死

拜陰廟中六合彩　女星被卡車撞死

美軍B-2轟炸機突故障　迫降跑道起火

美軍B-2轟炸機突故障　迫降跑道起火

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

大老闆休克救回竟失智　誰都認得卻獨忘一生摯愛

大老闆休克救回竟失智　誰都認得卻獨忘一生摯愛

關鍵字：

生父北美要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

白癡公主咖啡廳才開10天！地主：不給租了

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

Wendy分手孫生後「飛泰國體驗第一次」！

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

佩佩：乾脆給阿根廷冠軍！

目睹C羅替補痛哭　女友嘲諷主帥

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面