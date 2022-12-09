「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

▲艾米尼之死引發婦女上街抗議。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)之死引發頭巾革命，各地抗爭活動仍然不斷，然而當地醫護人員卻透露，發現伊朗軍方在鎮壓女性抗爭者時，會刻意朝她們的臉部、胸部與下體發射子彈，意圖就是要刻意摧毀這些女子的女性特徵。

英國《衛報》報導，當地多名醫護人員透露，他們在幫忙醫治傷者時，發現軍方對男女抗爭者明顯有差別待遇，時常會特意攻擊女性生殖器官或是臉部，然而男性主要是腿部、臀部或是背部中彈。

Hatred for secular Muslim women runs deep



Iranian security forces are targeting women at protests with shotgun fire to their faces, breasts and genitals, according to medics across the country



Men are not wounded based on looks or sexuality

https://t.co/aKjlrMTiNh — Natasha Fatah (@NatashaFatah) December 8, 2022

一名不願意透露身分的醫生表示，「我治療過一名20多歲女性，她的生殖器被2顆子彈射中，還有10多顆子彈在她的大腿內側，要取出大腿位置的子彈很容易，但是另外2顆子彈卡在她尿道和陰道口之間，感染風險很大，要取出十分困難」。

這名受傷女子告訴醫生，她當時被10多名安全部隊人員包圍，朝她的下體和大腿處瘋狂開槍。另一名醫生表示，軍方刻意朝女性臉部和私密部位開槍，就是為了奪走她們美麗的性徵，以達到羞辱效果，還有數百多名抗議者是被射中眼睛，造成永久性傷害。

報導中指出，許多抗議者的屍體被子彈打到全身滿是彈孔，還有醫生從抗議者臉部和頭部一共取出18顆子彈。軍方恐怖暴行也讓許多救人醫生留下心理創傷，「我覺得很糟糕、很生氣，看著他們這麼痛苦，想到這些人都還這麼年輕」，還有醫生坦言，每次看著這些傷者就會想到自己女兒，覺得非常心痛。

▼伊朗各地抗爭活動不斷。（圖／路透社）