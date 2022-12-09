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「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲艾米尼之死引發婦女上街抗議。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)之死引發頭巾革命，各地抗爭活動仍然不斷，然而當地醫護人員卻透露，發現伊朗軍方在鎮壓女性抗爭者時，會刻意朝她們的臉部、胸部與下體發射子彈，意圖就是要刻意摧毀這些女子的女性特徵。

英國《衛報》報導，當地多名醫護人員透露，他們在幫忙醫治傷者時，發現軍方對男女抗爭者明顯有差別待遇，時常會特意攻擊女性生殖器官或是臉部，然而男性主要是腿部、臀部或是背部中彈。

一名不願意透露身分的醫生表示，「我治療過一名20多歲女性，她的生殖器被2顆子彈射中，還有10多顆子彈在她的大腿內側，要取出大腿位置的子彈很容易，但是另外2顆子彈卡在她尿道和陰道口之間，感染風險很大，要取出十分困難」。

這名受傷女子告訴醫生，她當時被10多名安全部隊人員包圍，朝她的下體和大腿處瘋狂開槍。另一名醫生表示，軍方刻意朝女性臉部和私密部位開槍，就是為了奪走她們美麗的性徵，以達到羞辱效果，還有數百多名抗議者是被射中眼睛，造成永久性傷害。

報導中指出，許多抗議者的屍體被子彈打到全身滿是彈孔，還有醫生從抗議者臉部和頭部一共取出18顆子彈。軍方恐怖暴行也讓許多救人醫生留下心理創傷，「我覺得很糟糕、很生氣，看著他們這麼痛苦，想到這些人都還這麼年輕」，還有醫生坦言，每次看著這些傷者就會想到自己女兒，覺得非常心痛。

▼伊朗各地抗爭活動不斷。（圖／路透社）

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

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