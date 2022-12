「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

▲艾米尼之死引發婦女上街抗議。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)之死引發頭巾革命,各地抗爭活動仍然不斷,然而當地醫護人員卻透露,發現伊朗軍方在鎮壓女性抗爭者時,會刻意朝她們的臉部、胸部與下體發射子彈,意圖就是要刻意摧毀這些女子的女性特徵。

英國《衛報》報導,當地多名醫護人員透露,他們在幫忙醫治傷者時,發現軍方對男女抗爭者明顯有差別待遇,時常會特意攻擊女性生殖器官或是臉部,然而男性主要是腿部、臀部或是背部中彈。

Hatred for secular Muslim women runs deep



Iranian security forces are targeting women at protests with shotgun fire to their faces, breasts and genitals, according to medics across the country



Men are not wounded based on looks or sexuality

https://t.co/aKjlrMTiNh