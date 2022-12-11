　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下

婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下原因竟是欠債不還

▲45歲婦人在街上突然遭人砍斷手腳。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度東北部比哈爾邦（Bihar）近日發生一起45歲婦人突然遭人砍掉胸部和四肢慘成人彘的事件，這名婦人當場倒臥血泊中，雖然事後民眾報警將她送醫仍因重傷身亡，這起駭人命案警方事後逮捕了兩名凶嫌，而犯案原因疑似是婦人借錢不還。

綜合印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦巴加爾布爾區(Bhagalpur) 皮爾帕蒂(Pirpainti)當地市場，45歲婦人德維(NeelamDevi)3日走在大街上時，突然遭男子持刀攻擊，德維當場被割下手腳、耳朵、鼻子和胸部，德維慘成「人彘」倒在血泊中，路人見狀後連忙報警，並將她送醫急救，遺憾的是德維因為傷勢太重宣告不治。

婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下原因竟是欠債不還

▲婦人胸部、四肢被歹徒當眾切下，最後失血過多而亡。（圖／翻攝自推特）

根據警方表示，死者身上一共中了十多刀，包含私處都被砍傷，死亡原因為失血過多，而死者的丈夫艾索克(Ashok Yadav)表示，「妻子當天前往市場購物，本來預計搭三輪車回來，然而她要返回時路上剛好沒車，便打算步行回家，結果半路上遇到凶嫌，對方看到她後突然追她，砍掉她的乳房」。

警方事後逮捕兩名兇嫌，分別為62歲男子米揚（Shakil Miyan）及其兄弟，主要下手的是米揚，據悉德維生前因欠米揚錢還不出才遇害。

延伸閱讀
周孝安霸氣告白追初戀　楊晴直球追愛喊在一起
勇士198籃球員性侵女大生　強硬「走後門」被這所大學壓下來
叫烏克蘭屈服和談？斯洛伐斯克外長硬起來　怒嗆「別忘我們曾跟希特勒談判過」

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
世界盃引爆足球戰爭　兩國直接場外「激戰100小時」
快訊／C羅淚別世界盃　首發聲了！
一年最快降溫！「直逼寒流」全台有感12°C　更猛冷氣團灌頂
黃子佼主持耶誕城一下台「私訊爆炸」！　被摸屁股都找他
快訊／理科太太賣諮商筆記被罵翻！衛生局回應了：她很聰明
婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下
他靠「75210減肥法」狂剷7KG！　不用餓肚子驚喊：真的有
「機器吞人」驚悚片曝光！台南工人遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界盃引爆足球戰爭　比賽踢完⋯兩國直接場外「激戰100小時」

婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下

美日高官通話！雷蒙多要求日本「共同響應」：限制半導體對中出口

4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄

飛彈無人機狂轟烏南！梅利托波爾燒成火海　敖德薩150萬人無電可用

才說有生命危險！百萬火辣網紅頭部中彈　離奇陳屍豪宅

尹錫悅示好習近平　韓中關係解套了嗎？優酷將上架韓劇《二十五》

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

超熱血！藍隊vs.紅隊　2小孩障礙賽全力衝刺

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

世界盃引爆足球戰爭　比賽踢完⋯兩國直接場外「激戰100小時」

婦人逛街遇襲慘成「人彘」　乳房、四肢當眾被切下

美日高官通話！雷蒙多要求日本「共同響應」：限制半導體對中出口

4強最大黑馬！　摩洛哥教頭「接掌國家隊僅4個月」就創紀錄

飛彈無人機狂轟烏南！梅利托波爾燒成火海　敖德薩150萬人無電可用

才說有生命危險！百萬火辣網紅頭部中彈　離奇陳屍豪宅

尹錫悅示好習近平　韓中關係解套了嗎？優酷將上架韓劇《二十五》

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

媽偷吃25歲鮮肉一次就中　女兒收神秘簡訊才知身世！對比照太驚人

未婚妻幫點晚餐甜喊「上班加油」！外送員見訂單細節笑噴：尷尬了

T-ara前成員昭妍「缺席芝妍婚禮」遭疑不和！　公司回應了

日本「雞蛋1顆5元」收入卻是台灣2倍　一票人傻了：為何蛋比別人貴

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」　聽她挫敗心疼：只能乾著急

快訊／C羅淚別世界盃首發聲　坦言「夢想結束了」從未背棄隊友

盧峻翔轟5記三分領航猿3連勝　沃許本狂飆本季新高30分

勇敢足夢計畫　幫助南投偏鄉足球發展

一年最快降溫！下周「直逼寒流」全台有感12°C　更猛冷氣團灌頂

世界盃引爆足球戰爭　比賽踢完⋯兩國直接場外「激戰100小時」

707匹「賓士AMG GT2」將開賣！尾翼外型超囂張　售價明年夏天揭曉

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

才說有生命危險　百萬火辣網紅陳屍豪宅

TikTok百萬網美真面目曝！　領獎畫面嚇壞網

媽偷吃25歲鮮肉中了　這張對比照太驚人

下面痛爆！　26歲男「寄生蟲入侵睪丸」

「人類章魚」8強戰猜對一半　比數竟完美命中

卡達變性公主求英國庇護：我怕被父兄殺死

婦遇襲慘成「人彘」　乳房當眾被切下

烏無人機空襲俄國境內　爆是五角大廈默許

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

連體嬰上班12小時只領1份薪　悲慘過往曝光

風暴過境後　海灘驚見200年古船

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

更多熱門

相關新聞

媽偷吃25歲鮮肉中了　這張對比照太驚人

媽偷吃25歲鮮肉中了　這張對比照太驚人

家住美國紐約市的一名女子蓮恩（Lane），日前收到一封匿名簡訊，建議她去驗DNA，沒想到自此揭開了不為人知的身世，原來扶養自己多年的爸爸不是親生父親。

12歲男孩和10歲堂妹訂婚　祖父竟這樣說

12歲男孩和10歲堂妹訂婚　祖父竟這樣說

拜陰廟中六合彩　女星被卡車撞死

拜陰廟中六合彩　女星被卡車撞死

大老闆休克救回竟失智　誰都認得卻獨忘一生摯愛

大老闆休克救回竟失智　誰都認得卻獨忘一生摯愛

連體嬰上班12小時只領1份薪　悲慘過往曝光

連體嬰上班12小時只領1份薪　悲慘過往曝光

關鍵字：

周刊王印度

讀者迴響

熱門新聞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

白癡公主咖啡廳才開10天！地主：不給租了

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

寒流要來了！下周急凍10°C迎初雪

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面