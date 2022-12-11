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她見寶雅賣1物驚呆「牙醫診所才有」　內行人曝功用：超方便

▲▼寶雅賣「情趣按摩棒」惹議下架 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

知名連鎖生活百貨「寶雅」商品相當多元，吸引許多消費者前去挖寶。近日還有一名女網友發現，寶雅內竟然有賣「牙科道具組合包」，由於是第一次看到，因此讓她覺得相當新奇，隨即發文和眾人分享。不少網友看到後也覺得很特別，另外也有內行人大讚「刷完牙一定要用！」

原PO在「Dcard」發文表示，最近去逛寶雅的時候，發現醫療用品區竟然有賣「牙科手用器械包」，一包售價28元，裡面除了牙醫常用的小鏡子外，還有一些工具，讓她覺得非常酷，驚呼「不是牙醫診所才有嗎？寶雅還有什麼秘密呢？」也好奇詢問「有人知道寶雅為什麼要賣這個嗎？」

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發現寶雅有賣牙科手用器械包。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛留言表示，「上次去寶雅也有看到！之後去寶雅的時候想買一個來玩玩看」、「我只知道小時候每次看牙醫都送一支，然後我都把他當成美勞用的工具」、「以前國中、高中的新生健檢都會看完就送」、「寶雅店員：奇怪，最近為什麼那麼多人買牙科手用器械包？妳有什麼頭緒嗎」、「可以從小開始練習當牙醫」、「好想買喔，根本矯正人的神器吧」。

也有內行人透露，「我之前都找不到哪裡有賣，我因為後排齒縫比較大，都拿來照有沒有菜渣，或者是有卡東西要清理的時候，用這個看比較方便」、「拔智齒後，肉還沒長回來，吃東西會有異物跑進去，可用那個工具方便檢查，也是牙醫說寶雅有賣，我才知道的」、「前陣子後排牙齒蛀牙又清不到，原本想去診所買，但逛逛寶雅發現有賣就馬上買回去了！超好用」、「我有特地在蝦皮買欸，真的就是買來觀察智齒蛀牙」。

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