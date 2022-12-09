23歲妹「為愛遠嫁印度」下場悲劇！淚曝恐怖近況：沒被殺掉已感恩

記者鄭思楠／綜合報導

大陸貴州一名女子近日發影片自曝，自己23歲時遠嫁印度，後生下了一個混血寶寶。她悲訴，婚後由於老公對她不好，最後選擇了離婚。女子感到十分心酸，並勸「大家不要遠嫁」。

據《秒聞視頻》報導，女子稱，自己是貴州大山裡的留守兒童，從小獨立慣了，嫁到印度後沒有自由，在這裡晚上不可以出門，就連白天出門也要和老公一起。

她說，生活上和老公都是AA制，在印度像她這種沒有巨額嫁妝的女子，還有機會跟老公AA制，幾年來沒有被打殘廢，沒有被殺了騙保險，沒有被夫家潑硫酸，已經可以感恩了。

▲陸女遠嫁印度仍離婚。（圖／翻攝自影片）

後來由於老公對她不好，最後她選擇了離婚。女子說，離婚之後也不敢回家，不想讓家人看到自己落魄的樣子為她擔心。影片最後，女子稱感情不是兒戲，勸大家冷靜對待，不要遠嫁。

有網友同情表示，「雖然離婚，但有個孩子跟著，自己還算幸福吧」、「本來就是留守兒童，可能挺缺愛，如果覺得可以忍受，尊重她的選擇。冷暖自知，堅強一點，姑娘，大家還是祝福她吧！」。但也有網友狂酸，「沒嫁之前沒有看清楚印度人的做事方法嗎？這些結婚前就要瞭解清楚才嫁過去吧」、「敢嫁到南亞、非洲這些地方的女人，真的膽大，有些人都是活該！」。