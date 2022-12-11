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尹錫悅示好習近平　韓中關係解套了嗎？優酷將上架韓劇《二十五》

▲▼ 不斷更新／女主角金泰梨確診！　《二十五，二十一》拍攝中斷。（圖／翻攝自tvN）

▲中國影視平台優酷將從12日起上架播放韓劇《二十五，二十一》。（圖／翻攝自tvN）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從2016年允許駐韓美軍在境內部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）後，便慘遭北京當局實施「禁韓令」，封鎖南韓影視作品在中國播放，不過自從南韓總統尹錫悅今年11月中與中國國家主席習近平會晤後，中國影視平台陸續開放韓劇播放，包括《二十五，二十一》等，兩國關係似乎再度吹起暖風。

根據韓媒《韓國日報》，中國阿里巴巴集團旗下大型影片分享網站「優酷」（YOUKU）透過微博表示，將從12日起上架播放年初由南韓tvN電視台熱播、由金泰梨與南柱赫主演的韓劇《二十五，二十一》，而最近優酷更買下了南韓JTBC電視台製播、由李英愛主演的韓劇《神探具景伊》的播放版權。

至於中國另一影音收視網站「嗶哩嗶哩」（bilibili）則從本月8日起公開播映韓劇《機智醫生生活》的第一季。

報導指出，自從尹錫悅11月15日與習近平舉行韓中領導人會談後，南韓影劇作品在中國的播映迎來戲劇性的轉變。南韓總統辦公室甚至在記者會上表示，導演洪常秀執導的電影《江邊旅館》（강변호텔）已登上中國OTT影視平台騰訊，顯然將此視為韓中兩國外交關係改善下的成果。

▲▼南韓總統尹錫悅、中國國家主席習近平15日下午5時進行12分鐘的會談。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、習近平11月中進行會談後，中國影視平台開始上架韓劇。（圖／達志影像／newscom）

不過報導也引述專家見解，認為若是將中國開放幾部韓劇、韓影登上影視平台，視為是北京當局解除「禁韓令」的徵兆，恐怕是為時尚早。若要觀察北京當局是否真的解除禁韓令，得從三大方向看起：一、開放陸客前往南韓團體觀光；二、重啟韓中包機與郵輪；三、使用樂天集團投資的相關設施。

南韓國立外交院中國研究中心教授崔晉白（최진백，音譯）認為，這恐怕是中國對於包括南韓在內等周邊國家實施的懷柔政策，「中國自從進入習近平執政的第三任期後，便開始展現出想積極改善與周邊國家關係的態度，其中播映我國（南韓）影視作品的舉措也屬於該基調的一環。」

崔晉白表示，「不過這種懷柔的氣氛隨時會出現變化，因此現在提及禁韓令被解除恐怕為時過早。」

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