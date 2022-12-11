防白目男亂坐博愛座！光州地鐵「設感測器」羞恥警告：非孕婦請離開

▲南韓光州地鐵孕婦博愛座上方出現感測器。（圖／光州都市鐵道公社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一般公車或地鐵等大眾運輸上會設置博愛座，以及專供孕婦搭乘的博愛座，然而許多人總是裝作沒看見，逕自坐上粉紅色的孕婦博愛座，引起社會非議。不過，光州地鐵卻在博愛座上方安裝感測器，一名男性坐在粉紅色博愛座後，感測器當場廣播，頓時引起其他乘客關注的目光，嚇得他馬上離開座位。

根據韓媒《News1》，最近南韓在推特等社群網站上，一則貼文吸引網友們的目光，該則貼文附上一張光州地鐵車廂的照片，只見專供孕婦搭乘的粉紅色博愛座的上方，設置了感測器與廣播音箱，該博愛座旁貼，座位上方顯示的博愛座識別貼紙也明顯寫著「孕婦」（임산부）三個字。

發文者在內文表示，「剛才一名男性乘客一坐上博愛座，感測器上的音箱便播放語音警告訊息，『您目前坐在孕婦博愛座上，若您不是孕婦，還務必請您讓座』，當語音訊息一結束，現場所有人的目光全部集中在該名男乘客身上，該名男性嚇得驚慌失措，看了一下周圍後，便焦急地逃走了。」

와... ㅋ 저거 언제 생겼지?

지하철 임산부 배려석 위에 감지 센서 생겼다~! 방금 남자가 앉자마자 고객님은 임산부 배려석에 앉으셨습니다! 임산부가 아니라면 자리를 양보해 주시길 바랍니다! 음성 메시지 나와서 사람들 시선 확 쏠리니까 남자 눈치 보고 개 당황하더니 허겁지겁 도망쳣음 ㅋㅋ pic.twitter.com/8kAmqJWpsn — 알쏘 (@Alsso_923) December 7, 2022

報導指出，其實這是光州都市鐵道公社從今年9月起測試的一項新措施，光州地鐵列車共有4節車廂、8個孕婦博愛座，其中公社為每班列車的4個孕婦博愛座設置了紫外線感測器，只要感應到有乘客坐上了博愛座，都會提醒該名乘客是否為孕婦、是否真的需要坐在孕婦博愛座。

光州都市地鐵公社強調，「目前還只是試營運階段，之後會關注市民朋友們的反應與輿論迴響，再來決定是否會正式實施。」

其他網友們留言表示，「當妳懷孕過就會知道，最近很多人只顧著滑手機、根本不會看前面，就算前面站著孕婦，他也不會讓座」、「希望能把台詞換成『感謝您讓座』，這樣就會比較好一點」、「不過就算是孕婦坐在博愛座，也會出現警告音訊，她們也還是會嚇一跳吧」。

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