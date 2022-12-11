TikTok百萬網美真面目曝光！　領獎畫面嚇壞網友：同一個人嗎

記者張靖榕／綜合報導

日本網紅「夏繪ココ」在TikTok擁有超過130萬粉絲的高人氣，常在影片中以可愛打扮搭配肢體動作、配嘴音效作表演。她日前獲得日本TikTok年度創作者獎，出席現場的她在沒有濾鏡下直接以真面目示人，明顯與以往影片有很大落差，網友們的評價也相當兩極。

▲▼「夏繪ココ」本人與TikTok上的長相落差，受到網友熱議。（圖／翻攝TikTok「natuecoco」）

「夏繪ココ」上傳得獎影片，3天來累積3.5萬人按讚，網友紛紛留言恭喜，看到沒有濾鏡的她，也有人說「本人比以為的看起來更圓，但依舊可愛。」

不過相關影片也在日本論壇「5ch」引起網友討論，底下留言傻爆眼，「這些TikToker沒濾鏡就都不行了」、「這是同一個人嗎」、「差點被嚇死」等。

目前「夏繪ココ」沒有再上傳更新的影片，因此尚無法得知她對於網友見到只有化妝沒有濾鏡的自己的反應。