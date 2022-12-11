報復鄰居新手段！夫婦天花板裝「震樓神器」播鬼哭聲　遭判罰700萬

▲南韓一對夫妻在天花板安裝低音喇叭播放噪音，導致鄰居不堪其其擾。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著現代面臨都市化等高度發展，因「層間噪音」所爆發的社會新聞屢見不鮮。日前，南韓大田一對40多歲的夫婦因為長期以來不堪樓上鄰居製造各種噪音，竟在天花板裝上重低音喇叭，不僅播放重金屬死亡音樂，甚至播放鬼哭聲，最後竟被鄰居一狀告上法院，判處700萬韓元罰金。

根據韓媒《朝鮮日報》、《首爾新聞》，南韓大田廣域市一對住在公寓大樓的40多歲中年夫婦，因為長期以來不堪各種層間噪音打擾，他們認為是拜樓上39歲住戶所賜，於是竟然從去年10月起在自家天安板安裝重低音喇叭，至今年1月為止一共對著樓上播放10次上下的噪音，且每次連續播放長達12小時。

重低音喇叭所播放的內容包括頻繁的腳步聲、拖椅子的聲音、死亡金屬音樂，甚至還包括鬼哭神號的聲音，種種噪音導致樓上住戶被影響到身心俱疲，最後向法院提起告訴。

南韓法律界人士指出，該起案件於10日由大田地方法院刑事3單獨庭負責審理，部長法官吳明熙（오명희）依照違反跟騷法等相關條例，判處該對夫婦700萬韓元（近新台幣16.3萬元）罰金、同時需接受40個小時的跟騷法相關防治課程。

該對夫婦的律師在最後辯論呼籲法官輕判，「他們對於樓上住戶引起的層間噪音感到憤怒，於是才犯下如此愚蠢的蠢事，未來他們一定能和鄰居在毫無紛爭的狀態下圓滿相處。」

對此，法官吳明熙表示，「被告的犯罪行徑持續一段相當長的時間，不僅導致受害者、甚至連其他鄰居也跟著一起持續感到痛苦。從（被告）無法獲得被害者原諒的這點來看，其犯罪行為並不算輕；不過我會考量到他們坦承犯案，且已深刻反省。」

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