食藥署：暫停輸中產品2409件　逾1800廠商無意願補件

▲吳秀美（右2）指，2409件暫停輸中產品中，1800餘件無意願補件。（圖／記者趙于婷攝）



文／中央社

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。

衛生福利部今天上午舉行記者會，說明去年10月至今協助業者送件的輔導作為，同時報告與中國方面聯繫的最新狀況，衛生福利部次長王必勝、食藥署長吳秀梅、農委會、經濟部及財政部國庫署等部會人員出席。

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台灣業者輸銷中國註冊方式分為推薦註冊及自行註冊，方式由中國單方決定，據食藥署收集中國網頁各類產品核准狀態歷程，12月8日有效件數有1006件、註銷31件、暫停進口2195件，12月10日有效件數降至792件、註銷維持31件、暫停進口增加至2409件。

吳秀梅在記者會中表示，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。中國對台灣輸銷不平等，包含註冊程序不透明，台灣僅能書面提交，也未提供諮詢管道；各部會將持續輔導業者送件，創建專線供業者諮詢，也會通聯中國詢問新制規定與送件進度。

吳秀梅說，據中國12月9日提供審查不符合原因，共有7大項，以文字不符合要求621件最多，其次依序為生產許可證明不符要求499件、企業申請書不符要求396件，其餘還有產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤及不屬於食品類企業註冊。

中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣水產品及加工食品進口。

中國去年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業，今年起皆須向中國海關總署申請註冊。