罹癌牧師吃「鹿胎盤膠囊」胸悶不治　直銷員勸別就醫挨告結果曝

▲罹癌牧師吃了鹿胎盤膠囊後，因喘不過氣送醫結果不治，牧師娘控告直銷員過失致死。（資料照／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

1名美籍老牧師罹癌後，聽從事直銷的鄒姓女教友建議，購買「鹿胎盤膠囊」服用，結果發生頭痛等身不適症狀，鄒女勸勿就醫，否則吃了藥就沒效果了，隔沒幾天，牧師因喘不過氣送醫急救，最後宣告不治，牧師娘怒告鄒女涉嫌過失致死。台北地檢署調查認為，牧師和妻子都已成年，應可自行判斷是否就醫，10日處分不起訴鄒女，但將函請食藥署了解是否有不實廣告療效的問題。

周刊媒體過去就曾報導過，余天二女兒余苑綺罹癌後，李亞萍曾砸百萬購買某直銷商的「鹿胎盤素」，雖然之後李亞萍本人澄清無此事，但台北市衛生局曾為此對該產品進行調查，了解是否渉及違反《食安法》。

而年約70歲的老牧師是在2020年1月間因病住院後，鄒姓女教友前往推薦自己在賣的直銷產品「鹿胎盤膠囊」，可以促進細胞再生，牧師決定買來試試看，結果卻發現吃了這個膠囊後，身體感覺更不舒服。

牧師娘為此詢問鄒女，鄒女竟稱這些是鹿胎盤膠囊發生效果的正常反應，如果去看醫生拿藥吃，可能反而會阻礙好轉，結果牧師在4月間，因胸悶、喘不過氣被送醫治療，最後宣告不治，牧師娘認為都是鹿胎盤膠囊害的，而且鄒女還勸阻、延誤牧師就醫，涉嫌過失致死罪。

檢察官調查時，牧師所服用剩下的鹿胎盤膠囊都已被丟棄，無法採樣化驗成分，而這款產品僅取得一般食品認證，鄒女提供給牧師的文宣上，卻宣稱可促進細胞再生，如有出現頭痛、盜汗等情形，都是身體機能好轉的反應，其中可能涉及不實廣告、誇大療效的問題，將函請食藥署進一步調查，至於牧師因病而有就醫習慣，應可在身體不適時，自行判斷是否要看醫生，無證據顯示鄒女要為牧師的死亡負責，因此處分不起訴。