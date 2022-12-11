女星拜陰廟「就中六合彩」　剛領錢卻被卡車撞死...藝人急補做1事

▲不少人都會去簽六合彩，想要一夜致富。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

不少人都會去簽六合彩，想要一夜致富，還有人為此走火入魔，到處求神拜佛，甚至拜陰廟。許聖梅透露，一名女藝人拜完萬應公廟後真的中了六合彩，沒想到才剛把錢放好，就在去工作的途中被卡車撞死，嚇得當時和她一起去拜的藝人全部跑去捐錢。

許聖梅在《震震有詞》提及，早期有很多藝人都會去簽六合彩，一名女藝人就跟著大家到處去拜萬應公廟，某天靈光乍現就簽了幾組數字，結果真的中了，她拿到錢後，匆匆忙忙把錢放在家裡，接著包了一輛計程車開上高速公路要去中部作秀。

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▲女藝人簽中六合彩卻意外身亡。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

許聖梅表示，結果車子開著開著突然拋錨，計程車司機下車拿三角錐，怎料到女藝人從後座剛走下車，就被一輛卡車直直撞上，當場慘死；離奇的是，計程車司機反而沒事，但明明司機還比較靠路邊，而女藝人在外圍。

許聖梅直呼，有種看絕命終結站的概念，不論怎麼逃都會死亡，傍晚大家接到消息，所有有跟女藝人一起去拜萬應公的藝人全嚇壞，第一時間無論有沒有中，通通去捐錢，因為誰知道下一個厄運會不會發生在自己身上。

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