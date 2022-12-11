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埃及12歲男童和10歲堂妹訂婚！　祖父：讓家人永遠有血緣關係

12歲齊亞德（右）和10歲薩瑪（左）訂婚。（圖／翻攝Watec VIVID推特）

▲12歲齊亞德（右）和10歲薩瑪（左）訂婚。（圖／翻攝Watec VIVID推特）

圖文／CTWANT

這麼早結婚適合嗎？近日埃及一對新人結婚，10歲女孩嫁給12歲的堂哥，此消息一出，引來外界批評。對此，祖父辯稱，他讓年輕的堂兄妹結婚，是因為想讓家人永遠有血緣關係。

《太陽報》報導，12歲的齊亞德（Ziyad）和10歲的堂妹薩瑪（Sama）近日在埃及北部的東部省完成訂婚儀式，從照片中可見，薩瑪身穿白色婚紗，齊亞德身穿藍色西裝，2人面帶微笑，而父母在他們身後，齊亞德在親朋好友的掌聲中幫薩瑪套上訂婚戒。

這2位早婚兒童訂婚的消息，引起外界批評。據了解，2個孩子的父母並沒有強迫他們這樣做，並明確表示，他們有選擇自由。齊亞德說，他一直很愛姨媽的女兒，所以想要娶她，而他也會努力完成學業，等到法定結婚年齡就能擁有幸福的婚姻。

家人表示，這個主意是齊亞德的祖父想出來的。祖父說，「我愛我的女兒們，我希望她們之間永遠有血緣關係。」兒童援助總局局長納茲米（Muhammad Nazmi）說，當地省份的兒童保護官員已前往該家庭，向父母闡述早婚對孩子的危害。

家人說，儘管他們舉行了訂婚儀式，但到了合適的年齡，他們能選擇是否真的要結婚，「我們並沒有勉強，只是想宣布這好消息，連繫家人之間的感情，這是很多家庭的習慣。」

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