大陸再禁台灣貨全因未註冊？　矢板明夫揭一事控「政治打壓」

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

記者皮心瑀／台北報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，除水產品，如今酒類、飲料等部分品項也遭暫停輸入。有媒體報導，日本農林水產省立刻協助日商，在短短四個月之內就完成了進口大陸的註冊，但台灣政府卻不作為，因此造成被禁局面，但日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，日本並無相關消息，更直指大陸的行為就是政治打壓，並非技術上的問題。

矢板明夫說，他在日本農林水產省的官網上，只看到了一個讓出口業者去登記的通知。沒有找到有關4個月就解決了問題的資料，也沒有看到任何日本媒體的相關報導。「憑我的直覺、這件事絕不可能是技術上的問題。」

矢板明夫指出，他在北京當過10年記者，認識很多日商和台商。無論是對大陸商場邏輯的理解，還是對政府政策的認知，或對大陸社會的融入程度，日商都遠遠不如台商。更何況，大陸還有一個專門協助台商的政府部門，叫「台辦」。如果有日本政府和企業能知道的消息、做到的事情，而台灣政府和台商竟然不知道、做不到的話，那麼，除了大陸在蓄意打壓之外，再也找不出第二個理由。

矢板明夫感嘆，在台灣居然有人把大陸的惡意霸凌行為正當化，實在讓人覺得不可思議。面對這種毫不講道理的政府，台灣應該做的，或許不是委曲求全。因為，跪下去以後，下一步就會被逼著磕頭；磕下去以後，他會說頭磕得不夠響，所以，現在最重要的，是大家齊心協力，先幫助漁民渡過難關，然後再積極開拓其他市場。

矢板明夫表示，12月初，農委會與日本貿易商簽署備忘錄，每年至少採購5100公噸台灣鳳梨與香蕉。今年以來，日本已經成為了台灣水果最大的外銷市場，希望水產業也能夠跟進，擺脫大陸的控制。

近期台灣多項食品遭大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口，根據食藥署統計，自2021年10月起，陸續協助業者提交3232件的補件資料，目前合格註冊792件，2409件被視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。