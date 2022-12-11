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估流感大爆發時間！醫示警：風雨欲來　1現象「2年來首見」

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師提醒，只要持續低溫，流感病毒將越來越活躍。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

進入冬天，天氣明顯轉冷。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，流感疫情大爆發，大多出現在氣溫下降後的第3周到第4周之後，「讓我有一種山雨欲來的焦慮感」。基層醫師也說，這2天都達到單節門診快篩3例A型流感陽性，這完全是過去2年沒發生的現象。

謝宗學10日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，自從12/5開始氣溫明顯下降，根據過去的經驗，氣溫開始下降的第一周，流感疫情不會有明顯改變；通常在氣溫下降後的第二周（7-14 天），流感疫情可能逐漸升溫。

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謝宗學表示，流感疫情大爆發，大多出現在氣溫下降後的第3周到第4周之後（15-28 天後）；根據疾管署11/27-12/3流感速訊，類流感門急診就診人次略有下降，但實驗室流感陽性數檢體上升，這表示流感病毒似乎正在蟄伏、悶燒，暫時沒有表現在就診人數上。

謝宗學指出，然而，12/5開始氣溫明顯下降，提供喜好乾冷環境流感病毒活躍的環境，之後會不會出現流感疫情爆發？很值得觀察；今年流感季（10/1-12/5）的統計，出現14名流感併發重症案例，雖然數目沒有很多，但相較於去年同時期的0重症，仍然是明顯增加。

謝宗學提到，今年14名流感併發重症中，兒童病人4位、成人病人10位；成人10位流感併發重症中，3位不幸死亡，全部集中在65歲以上的長者，流感併發重症的病毒株大多是 H3N2。

謝宗學說，最近兒童急診病人量大減，新冠病毒降溫，一般感冒病毒也降溫，長時間氣溫明顯下降的環境，「讓我有一種山雨欲來的焦慮感」；目前流感疫情看似平穩，但兒童急診不時出現零星流感案例，暗示流感病毒似乎蠢蠢欲動。

謝宗學表示，只要持續低溫，流感病毒將越來越活躍，若疫苗接種率不高，配戴口罩人數減少，今年5月澳洲流感疫情爆發的慘況，有機會在台灣發生；兒童急診病人太多覺得身心疲累，病人太少覺得焦慮是不是有疫情準備爆發？這種職業病真是要不得！

對此，林煌斌醫師在底下留言，「基層診所回報，小弟已連續一周每天驗到A流，這2天都達到單節門診快篩3例A流陽性，這完全是過去2年沒發生的現象，數量也幾乎跟疫情前的流行期差不多了，看來真的是風雨欲來了。」

謝宗學回應，「我覺得下周出的流感速訊，應該就會看到流感疫情升溫，月底、明年初，經過聖誕、跨年，很有可能出現較大的疫情。」

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