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南韓「室內脫口罩」鬆綁標準12月將定案　最快1月底無罩爽玩韓國

▲▼南韓國務總理韓悳洙10日表示將針對警察制度、人潮安全管制措施等進行改革。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國務總理韓悳洙表示，關於室內脫口罩的解封標準，本月份將有定案。（資料照／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓國務總理韓悳洙9日表示，政府將在本（12）月之內制定「取消室內戴口罩」的規範標準。他補充，相關規範將透過公開討論會議和專家諮詢委員會討論出具體的判斷標準，並在本月的中央災難安全對策本部會議上定案。此前，南韓預估最快明年1月底可以解除室內口罩令。

根據《韓聯社》、《韓民族日報》報導，韓悳洙9日在對策會議上表示，如果新冠肺炎疫情的控制得當，包含每日感染人數、死亡病例數降到一定的具體標準，南韓政府將不再強制民眾在室內戴口罩的義務，改為建議或自律性地戴上口罩。然而，所謂具體的判斷標準，經討論後將於12月間定案。他重申，「視人民生命安全為防疫首要政策仍是不變的原則。」

此前，南韓5月開始已逐步解除大多數的防疫相關限制，9月全面解除戶外戴口罩的規定，但在室內空間與大眾交通運輸工具上仍必須戴好口罩。韓悳洙曾在6日受訪時指出，南韓室內強制戴口罩的義務措施最快可以在2023年1月底解除，「雖然起初有很多專家認為（解除室內口罩令）的日程大約會在明年3月份，但如果疫情指標取得正面進展，可能會更早一點推動解除。」

韓悳洙也提到，自從9月解除戶外口罩令以來，傳染病危機對策諮詢委員會主席鄭基碩（音譯）、食藥安全處與疾病管理廳持續研議「室內脫口罩」的可行性，只要條件允許就會盡快開放摘口罩，但從專家立場來看，至少要等冬季流行季節過後再討論。

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