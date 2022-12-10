「新冠、RSV、流感」3重打擊！紐約重回高風險　籲重新戴回口罩

▲紐約已解除口罩禁令，但是官方呼籲重新戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國紐約市衛生局長瓦森（Ashwin Vasan）9日下午緊急發布通知表示，受到新冠病毒、流感以及呼吸道融合病毒（RSV）等3重威脅的影響，紐約市又再度成為病毒高風險區，呼籲市民們不論是在室內還是擁擠的室外，都應該重新戴上口罩。

瓦森直言，目前新冠病毒、流感以及呼吸道融合病毒（RSV）在紐約市都將面臨高風險傳播，因此民眾在辦公室、商店、大眾交通運輸、電梯或是人潮擁擠的室外，最好還是戴好口罩，並優先選擇KN9、KF94、N95這些具有高防護力的口罩。

▲紐約疫情出現反彈。（圖／達志影像／美聯社）



他同時呼籲，民眾如果自覺身體不舒服，應該主動與外界隔離，同時聚會前也可以提前接受核酸檢測，如果結果呈現陽性，則要及時接受治療。此外，他也鼓勵民眾接種疫苗與加強劑，保護自己也保護他人。

根據CDC統計，目前紐約新冠病例數較高的區域有布魯克林、皇后區以及布朗士，但因流感住院的人也大大增加，十分棘手。CDC指出，流感病例在過去3周內幾乎成長到2倍。

不僅如此，呼吸道融合病毒的感染患者也在不斷增加，造成醫療機構嚴重負荷。光是在長島的哥恩兒童醫療中心就為此新增了75張病床，但是仍然不足以應付呼吸道融合病毒感染患者。除此之外，醫師有直言，在第一線經常會看到同時感染多種病毒的患者。