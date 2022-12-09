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國門開放衝日本掃精品　高雄百貨龍頭「某咧驚」！業績反激增17%

▲▼國境開放，不少國人首站充日本狂掃精品搶便宜。（圖／讀者提供）

▲國境開放，不少國人首站衝日本狂掃精品搶便宜。（圖／讀者提供）

記者許宥孺／高雄報導

國門開放，加上日圓重貶，不少國人睽違3年出國，首站就選日本大買特買，也有民眾到當地狂掃便宜精品，讓國內百貨業者難免心驚驚。不過，高雄漢神百貨卻出現奇特現象，比較去年同期，精品業竟還激增17%，業者分析，認為「有無現貨」最能反映消費者心態。

高雄人去年消費力驚人，不僅有五倍券的基本功力，還有高雄券的加持，讓所有高雄百貨業者在周年慶期間都繳出歷年佳績，而今年沒有了購買動力，再加上通膨危機，很多業者不敢掛保證今年業績能如去年開出紅盤，坦言「能維持就很好了」。

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▲▼漢神百貨周年慶將於24日開跑。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神百貨周年慶登場，1-4樓目標業績就佔22.6億元。（資料圖／記者許宥孺攝）

目前正值周年慶的高雄百貨龍頭「漢神百貨」，同時也是2022全台百貨壓軸，業者先前喊出，今年要衝出總目標29.5億元業績，其中1-4樓就佔22.6億元，也就是說將76.6%目標寄望於化妝品和精品。

然而，高雄漢神百貨此波周年慶開打不久，指揮中心就宣布，12月1日起室外口罩規定鬆綁，室內也有條件可免戴，讓化妝品業者終於盼到疫後的「社交商機」。業者觀察，化妝品買氣佳，尤其彩妝業種確實升溫，對比去年同期，整館總業績還成長了8.9%。

▲▼漢神百貨周年慶將於24日開跑。（圖／記者許宥孺攝）

▲口罩令鬆綁，業者觀察，彩妝業種業績升溫。（圖／記者許宥孺攝）

值得一提的是，國境開放後，有不少國人趁日圓貶值，到日本大掃精品搶便宜，不過這樣的情況卻沒有影響到國內精品業績。漢神百貨指出，對比去年同期，精品業績還成長17%。業者分析，很多民眾預期能出國掃便宜精品，但國外不一定有現貨，而民眾也不可能等或是讓專櫃寄回台灣，所以消費者還是會回到台灣櫃上購買。

▲▼國境開放，不少國人首站充日本狂掃精品搶便宜。（圖／讀者提供）

▲國人衝日本買精品，但不一定有現貨。（圖／讀者提供）

為延續這股氣勢，業者也趁勢於雙12購物節推出全館優惠，即日起至11日，全館滿1萬送500、1-3樓精品滿2萬送1000、6樓家用指定專櫃滿1萬送1000等回饋，搭配全館活動最高可回饋20%。

同時，美食街更迎來重磅登場的新櫃「初魚鮨／初魚鐵板燒」，這是高雄第2家店，主打無菜單料理，採全預約制，一開放訂位就造成秒殺。還有創意料理「蘼樂Lee's Garden」、高雄在地老字號「泰山汕頭火鍋」等，讓漢神百貨「食尚版圖」更完整。

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