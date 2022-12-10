快訊／疫情升溫！本土+14230、增24死　20多歲男發病5天亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情微升！中央流行疫情指揮中心今（10)日公布國內新增14,230例新冠本土個案，比上周同日增加約8.6%；今日另增54例境外移入，確診個案中新增24例死亡。死亡個案當中最年輕為20多歲男性，二度感染新冠，發病到死亡僅5天。

過去兩天病例數都比上周同日微升，指揮中心發言人莊人祥表示，本週預估是這波疫情的最低點，下周可能微幅上升，但是是持續上升還是上下波動，狀況還有待觀察。但是否還有可能病例來到萬例以下，莊人祥認為可觀察下周一的情況。

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指揮中心表示，今日新增之14,230例本土病例，為6,496例男性、7,720例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案分布為新北市(2,250例)，臺中市(1,961例)，高雄市(1,701例)，桃園市(1,664例)，臺北市(1,394例)，臺南市(1,060例)，彰化縣(815例)，新竹縣(472例)，新竹市(433例)，苗栗縣(399例)，屏東縣(359例)，雲林縣(310例)，南投縣(273例)，嘉義縣(224例)，宜蘭縣(203例)，基隆市(179例)，嘉義市(157例)，花蓮縣(156例)，臺東縣(91例)，金門縣(85例)，澎湖縣(41例)，連江縣(3例)。

▲指揮中心公布12/10確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增24例本土病例死亡個案，為16例男性、8例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月4日至12月7日，死亡日期介於6月17日至12月7日。

莊人祥說明，今日死亡個案最年輕為一名20多歲男性，未接種COVID-19疫苗，具血液疾病；個案曾於6/18通報確診，後於11/25開始發燒4天、有腹瀉、上腹痛及嘔吐有血症狀，11/29至急診就醫並收治加護病房，COVID-19核酸檢測亦為陽性，因病況不佳，家屬簽署DNR，於當日過世，死因為菌血症合併敗血性休克、新型冠狀病毒感染及白血症。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，為29例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本(5例)，越南(3例)，中國、法國、美國及韓國(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月9日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲指揮中心12/10公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/10說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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